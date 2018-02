Puk skákal jak blázen a to snad nemám tak dřevěné ruce, komentoval Koukal svůj nájezd

V druhé sérii se rozjel k nájezdu poté, co před ním Wojtek Wolski nezaváhal a poslal Kanadu v dovednostní disciplíně do vedení. Útočník české hokejové reprezentace Petr Koukal se tím ale nenechal rozhodit a bekhendovým blafákem ihned srovnal stav. „Ale byl to dost šťastný gól," uznával po výhře 3:2 centr třetí formace.

Proč myslíte, že byla vaše trefa šťastná?

Začalo mi to tam skákat jako blázen. Zaplaťpánbůh, že se puk na poslední chvíli postavil, jinak bych ho do branky nedostal. Asi bych nepřestřelil beton. Druhá věc je, že to spadlo do brány. Jak jsem ho cpal co nejvíc nahoru, málem to branku přeletělo.

Čím to, že vám puk začal poskakovat?

Asi kvůli ledu. Nemyslím si, že bych měl tak dřevěné ruce, že by mi to mělo začít skákat. (směje se)

Uvědomoval jste si před nájezdy, že bod z nich navíc by byl nesmírně důležitý v boji o konečné první místo ve skupině, které zaručuje přímý postup do čtvrtfinále?

Je pravda, že kdybychom prohráli, tak bychom se s prvním místem mohli rozloučit. Každý to věděl. Ještě ale hrajeme v neděli se Švýcarskem. Až potom můžeme kalkulovat.

Jaký máte dojem z výkonu proti Kanadě?

Bylo to vyrovnané utkání. Šancí jsme měli dost, mohli jsme dát víc gólů. Ale jsme rádi, že jsme potvrdili, že můžeme hrát proti každému. Hra proti Koreji nebyla podle našich představ. Teď jsme předvedli dobrý výkon a vyhráli.

Kanaďané jsou pověstní velkým důrazem, vy jste v tomto směru za nimi ale nezaostávali...

Nemyslím si, že by se zápas důrazem nějak lišil od toho s Koreou. Každý hraje do těla a Kanada tu má vesměs kluky, se kterými půlka našeho mužstva hraje v KHL. To není žádný našlapaný Crosby. Byl to dobrý zápas, moc jsme je nepouštěli do žádných velkých šancí. Rozhodlo, že jsme na konci druhé třetiny ubránili oslabení tři na pět. A mohli jsme vyhrát i za tři body, protože Seko (Jiří Sekáč) narval minutu před koncem základní hrací doby břevno.