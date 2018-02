Češi na olympiádě opět vítězně, jsou ve čtvrtfinále!

Přesilová hra a Michal Řepík mezi kruhy. Jeho střela do pravého horního rohu švýcarské branky, Česko v 8. minutě vedlo 1:0. Start, který Češi chtěli.

Početní výhodu dostal za pár minut i soupeř, ale málem inkasoval on. Dvě nečekané šance a Jandačův výběr pokračoval v sebevědomém výkonu jako proti Kanadě. Jenže přišel trest a Češi měli před sebou 33 sekund tři proti pěti.

Stav ohrožení. První rána a Pavel Francouz vytasil lapačku, po druhé střele zvonila tyčka, poté opět český gólman úřadoval. Ani následné klasické oslabení Švýcaři nevyužili. Česká střídačka si mohla otřít pot z čela. Jenže za pár sekund bylo srovnáno, to už při plném počtu hráčů. Pumelice z kruhu a Rüfenacht vyrovnal skóre na 1:1.

Mozík vyfasoval čtyři minuty

Následně Vojtěch Mozík obdržel čtyřminutový trest za vysokou hůl. Velký test pro českou obrannou linii.

Začátek prostřední dvacetiminutovky začal český výběr stále ve čtyřech. Start do třetiny ale zvládl. Češi poté přidali na obrátkách, měli šance, ale po sedmi minutách přišel zbytečný faul Lukáše Radila v útočném pásmu. A zase obrana v pohotovosti, i tentokrát Francouz nepustil puk za svá záda.

Při hře v pěti byli hráči ze středu Evropy lepší, měli šance, ale trestné minuty je vždy vyhodily z tlaku. V druhé polovině prostřední části se hrálo téměř jen před Hillerem, ten si připisoval jeden zákrok za druhým, vše ale pochytal. Když byl překonán, pomohla mu tyč. Po čtyřiceti minutách byl stav stále 1:1.

Dva góly do prázdné branky

Český nápor a proti němu švýcarský gólman, ten byl hlavní postavou, která Jandačův tým trápila. Až ve 44. minutě Dominik Kubalík, který hraje ve švýcarské lize, poslal Čechy do vedení. Rychlá souhra po ose Kolář, Kovář, Kubalík slavila úspěch.

A nastal boj, Švýcaři nemohli čekat. Češi se ale nestáhli a hráli útočný hokej, což týmu helvétského kříže nehrálo do karet, nedostával se do chtěného tlaku.

Tři minuty před koncem třetí části šli do hry bez brankáře. Nebylo na co čekat, museli dát gól. Nedali, Češi hráli v klidu, nezmatkovali a Červenka v 59. minutě dovezl puk do prázdné branky a zvýšil na 3:1. A nebyl konec, do prázdné branky se ještě trefil v poslední minutě Řepík. O postupu do čtvrtfinále olympijského turnaje bylo rozhodnuto.