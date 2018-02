Kanada smetla Koreu a prošla z druhého místa do čtvrtfinále

Hokejisté Kanady porazili v závěrečném utkání v základní skupině A na olympijských hrách v Pchjongčchangu domácí Koreu 4:0 a postoupili přímo do čtvrtfinále. Obhájci triumfu z minulých dvou her ve Vancouveru 2010 a v Soči 2014 nemusejí do osmifinálové fáze jako jediný celek z druhého místa, protože předčili se sedmi body Finsko z 'céčka' (6 bodů) i Slovinsko z 'béčka' (4).