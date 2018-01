Sjezdař Hudec nahradil v olympijské nominaci zraněného Krýzla

Rodák ze Šumperku pojede na třetí olympiádu, ale poprvé vyrazí v českých barvách. Předtím reprezentoval Kanadu na hrách ve Vancouveru 2010 a o čtyři roky později zazářil v Soči třetím místem v super-G. Předloni v prosinci dostal od Mezinárodního olympijského výboru povolení startovat za Česko.

"Když jsem se vracel do České republiky, tak jsem říkal, že mým snem je reprezentovat ji na olympiádě. To se nakonec povedlo a jsem za to samozřejmě velmi rád. Na druhou stranu je mi ale strašně líto Kryštofa, je to pro něj velká smůla a přeji mu, aby se dal co nejdříve do pořádku," uvedl Hudec v tiskové zprávě.

Po "přestupu" do českých barev se Hudcovi nedaří. Řešil časté zdravotní trable, potýkal se s materiálem a ve Světovém poháru ani jednou nebodoval. V této zimě jel čtyři závody SP, dva nedokončil a nejlépe byl 54. v super-G v Kitzbühelu.

Původně v nominaci nefiguroval. V neděli si ale Krýzl při obřím slalomu v Garmisch-Partenkirchenu přetrhl přední zkřížený vaz v pravém koleni a v pondělí byl operován na klinice v Hochrumu u . "Určitě se vrátím, takhle nechci odejít. Ještě bych se rád na tu olympiádu jednou podíval," vzkázal jedenatřicetiletý Krýzl.