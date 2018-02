Sjezd v Pchjongčchangu ohrožuje silný vítr. Předpověď naznačuje, že nepojede ani lanovka

Podle předpovědi má v neděli vítr ještě zesílit a překročit rychlost 55 kilometrů v hodině. To je hodnota, při které už z bezpečnostních důvodů nejezdí lanovka, která dopravuje sjezdaře na vrchol.

Nejlepší čas dnes zajel Ital Christof Innerhofer, který byl ve čtvrtek až sedmnáctý. Majitel stříbrné medaile ze Soči přiznal, že výsledky hodně ovlivnil vítr. "Cítil jsem, že branky přicházejí rychleji. Vítr do zad mi určitě pomohl, mému stylu to vyhovuje," řekl Ital, jemuž se v této sezóně zatím příliš nedaří.

Také Nor Kjetil Jansrud, který dosáhl druhého času, prohlásil, že dnešní výsledky nemají velký význam, protože je ovlivnil vítr. "Doufám, že pořadatelé dobře zváží situaci. Vítr do zad by měl na sjezd obrovský vliv," řekl sjezdař, který v Soči získal bronz a v super-G zlato.

Němec Thomas Dressen, vítěz letošního sjezdu v Kitzbühelu, šel ještě dál. "Vítr je vždycky špatný. Jednak narušuje regulérnost, ale také je nebezpečný. Jsem si jist, že se v neděli nepojede, pokud by takhle foukalo," řekl Dressen.

Z české čtveřice byl opět nejrychlejší Filip Forejtek. Na 48. místě zaostal na zkrácené trati za Innerhoferem o tři sekundy.

Ředitel závodů Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Markus Waldner ujistil závodníky, že má připravené náhradní řešení. Návrh, aby se sjezd jel už v sobotu, Mezinárodní olympijský výbor zamítl, a tak je pravděpodobné, že ho pořadatelé přeloží na pondělí a zařadí ho mezi dvě kola obřího slalomu žen. Další variantou je, že by se jel ve čtvrtek místo superobřího slalomu. Ten by se přesunul na pátek, kdy mají sjezdaři volný den.