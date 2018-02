Hvězdy her? Biatlonové duo i univerzální Američanka

Během následujících dvou týdnů pozná 102 disciplín své olympijské vítěze. Několik hvězd může doufat, že si na cestu z Koreje přibalí hned větší počet zlaté „zátěže“. Kdo by mohl v Pchjongčchangu aspirovat na titul nejúspěšnějšího sportovce?

Martin Fourcade

„U nás se tuhle sezónu většinou bojuje o třetí místo," říká český biatlonista Ondřej Moravec. Hráz, která ostatní závodníky nepouští výš, tvoří Nor Johannes Thingnes Boe a francouzský suverén Martin Fourcade, jenž statečně odolává norské početní přesile. Vedle šesti vítězství ve Světovém poháru a jedenácti světových titulů je jeho olympijská sbírka ještě vcelku skromná – dvě zlaté ze Soči a dvě stříbra. Bylo by senzací, kdyby svou kolekci v Pchjongčchangu nerozšířil.

Johannes Thingnes Boe

První větší medaili bral v roce 2011 na Evropském olympijském festivalu mládeže v Liberci. Od té doby jeho hvězda stoupá. Na střelnici občas chybuje, ale na lyžích dokáže případnou ztrátu eliminovat. Letos vyhrál osm individuálních závodů Světového poháru, na olympijskou medaili však na rozdíl od svého staršího bratra Tarjeie ještě čeká.

Mikaela Shiffrinová

V Soči triumfovala tehdy osmnáctiletá Američanka jako historicky nejmladší žena ve slalomu, v němž si vybudovala roli takřka neporazitelné fenoménky. Jenže její portfolio medailových šancí se rozrůstá. Vloni vyhrála ve Světovém poháru kombinaci, letos byla na stupních vítězů i ve sjezdu, v obřích slalomech končí na pódiu pravidelně. Dosud nejvíce zlatých na jedné olympiádě získala ze sjezdařek Chorvatka Janica Kosteličová, tři v Salt Lake City 2002.

Johannes Hösflot Klaebo

Éra extravagantního šampióna Thomase Northuga už zřejmě skončila, novým norským vládce mbílé stopy je jednadvacetiletý rodák z Trondheimu. Ze čtrnácti závodů, do nichž v sezóně nastoupil, jich devět vyhrál, od sprintů po třicetikilometrový skiatlon. Běžky dostal už jako dvouletý a o devatenáct let později je na nich téměř neporazitelný. Do své lyžařské „kuchyně" i soukromí pouští fanoušky prostřednictvím videí, která dává na Youtube.

Nao Kodairaová

V 31 letech dosud japonská rychlobruslařka na kontě nemá žádný olympijský triumf. V Pchjongčchangu se to však s největší pravděpodobností změní. Na pětistovce proměnila v této sezóně všech svých sedm startů v SP v triumf, ve čtyřech závodech na dvojnásobné distanci slavila triumf třikrát, jen v Calgary spadla. A při kontrolních závodech na 500 metrů ve středu vytvořila rekord dráhy v Kangnungu, přičemž její čas by byl olympijským rekordem.