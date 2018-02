Kallaová vyhrála olympijský skiatlon před obhájkyní Björgenovou

Nejlepší z českých reprezentantek Petra Nováková obsadila 28. místo. Na vítězku ztratila 3:10,7 minuty. Kateřina Beroušková doběhla na 38. příčce, sedmnáctiletá Barbora Havlíčková byla 43. a Petra Hynčicová skončila 47.

Nováková ztratila kontakt s přední skupinou hned na klasickém úseku. Důvodem byly lyže, s kterými má problémy celou sezónu. "Na klasice mi nejedou lyže tím, že nejsou asi konstrukčně dobré," řekla novinářům a dodala: "Je to náročné na hlavu, protože ztrácím kontakt. Do kopce se je snažím docvaknout, ale z kopce a po rovině ujíždějí."

Přezouvala osmatřicátá a v bruslařské části se rozjela. "Už jsem to odjela docela v tempu," komentovala 18. čas v druhé půlce skiatlonu. "Dokázala jsem ve skupině pracovat a do cíle jsem finišovala v popředí. To mě hodně potěšilo. Je to dobrý vstup do dalšího závodu, což je desítka volně," připomněla Nováková příští olympijské vystoupení, které ji čeká ve čtvrtek 15. února.

Jedenáctá medaile pro Björgenovou

Björgenová, jež skiatlon ovládla v Soči i před osmi lety ve Vancouveru, vylepšila svou olympijskou medailovou bilanci na rekordních 11 cenných kovů. Na kontě má šest zlatých, čtyři stříbrné a jednu bronzovou. O první místo v pořadí žen na zimních hrách se dosud s deseti medailemi dělila s dalšími běžkyněmi Ruskou Raisou Smetaninovou a Italkou Stefanií Belmondovou.

V absolutním pořadí mají víc medailí než Björgenová už jen její krajané Björn Dählie a Ole Einar Björndalen. Dählie má z běhu na lyžích dvanáct cenných kovů, biatlonista Ole Einar Björndalen ještě o jednu medaili víc. Oba mají shodně osm zlatých.

Sedmatřicetiletá Björgenová, jež prožila olympijský debut v roce 2002 v Salt Lake City a z žádných her neodjela s prázdnou, se dnes od počátku závodu pohybovala v čelní skupince a především v úvodu diktovala tempo. O sedm let mladší Kallaová ale závod rozhodla ve stoupání zhruba na 12. kilometru, kde soupeřkám nastoupila a do cíle dojela s náskokem 7,8 sekundy.

"Plánovala jsem, že když se budu cítit silná, nastoupím v posledním kole. Nechtěla jsem čekat moc dlouho a jsem ráda, že mi to vyšlo," řekla vítězná Švédka. Do své sbírky tak přidala třetí olympijské zlato po triumfech na volné desítce ve Vancouveru a ve štafetě v Soči. Navíc má i tři stříbrné medaile. "Tohle další zlato pro mě moc znamená. Hodně a hodně dlouho jsem se na hry soustředila," dodala Kallaová.