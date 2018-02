Sundby, Klaebo? Ale kdepak, norská běžecká senzace se jmenuje Krüger

Je to neuvěřitelný pocit. Je to skvělý den, který ale začal tím nejhorším možným způsobem. Po první sto metrech jsem spadl a navíc zlomil hůlku," řekl čtyřiadvacetiletý Krüger, který po pádu nabral čtyřicetisekundovou ztrátu na čelo závodu.

"Byl jsem úplně poslední a myslel jsem si, že je po všem. Hlavně proto, že od startu nasadili velké tempo. Takže jsem doufal, že v tom větru nebude chtít nikdo jet vepředu a táhnout ostatní, tempo opadne a já budu mít šanci je dojet," prohlásil.

Krüger se nakonec do závodu obdivuhodně vrátil. "Myslel jsem jenom na to, abych doběhl ostatní. Když se mi to povedlo, řekl jsem si: 'OK, tak ještě pár kol, abych se dostal do rytmu a zkusil zaútočit v posledním kole'," uvedl.

Nakonec se ale rozhodl zkusit to už v předposledním okruhu. "Věděl jsem, že budu mít šanci jen v případě, když ostatní překvapím. Že je možné tady ujet, jsem viděl včera v závodě žen," připomněl sobotní vítězství Švédky Charlotte Kallaové, která soupeřkám ujela ve stoupání asi tři kilometry před cílem.

Krüger, který má na kontě jediné vítězství ve Světovém poháru a v aktuálním ročníku mu patří až 15. příčka, si nakonec doběhl pro největší úspěch v kariéře. "Když jsem se otočil a nikdo za mnou nejel, říkal jsem si: 'Co se děje?' A potom: 'Už se neohlížej a šlapej až do konce'," dodal.

Do cíle dojel před dvojicí krajanů Martinem Johnsrudem Sundbym a Hansem Christerem Holundem. "Tři Norové na stupních vítězů, to tady asi dlouho nebylo," řekl Holund. "Bydlíme spolu v Oslu a trénujeme spolu celé léto. Je to paráda - tři kluci z Osla mají olympijský triple," přidal Sundby.