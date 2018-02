Korejci lítali vzduchem, vtipkovala Ledecká. Chtěla stávkovat a hledá si halový sport

Na vrcholu svahu v Jongpchjongu vál vítr o síle blížící se sto kilometrům za hodinu, bylo jasné, že pustit do takové vichřice lyžařky by byl velký hazard s jejich zdravím. „Vyjely jsme nahoru gondolou a ani jsme se nepřevlíkaly. Nahoře jsme viděly, že to je zrušené," hlásila jedna z kvarteta českých lyžařek na startu Kateřina Pauláthová.

„Jak jsme vyšly ven, dostaly jsme pěknou facku. Šílený vítr a pocitová teplota minus 29 stupňů," popisovala Pauláthová podmínky daleko za hranicí regulérnosti. Ostatně i slalomové branky ležely na zemi... „Bylo to správné rozhodnutí. Jsou tam hupy a když se udělá jakoby tornádo, není vidět, kam se jede a člověk musí zastavit nebo se zabije," líčila česká slalomářka.

„Od rána bylo jasné, že je něco ve vzduchu. Ukázalo se, že se to byli drobnější Korejci, kteří se nestihli zakotvit," vtipkovala Ledecká, kterou měla čekat olympijská premiéra na lyžích.

Špatná předpověď

„Měly jsme kliku, že nám závod zrušili," uznala a na obrazovce po očku sledovala, jak s větrem bojují snowboardistky ve slopestylu. „Ten je nebezpečný i v bezvětří, holky plavaly vzduchem, až se mi za ně chtělo jít stávkovat. Přivázala bych se k zábradlí navzdory větru a minus dvaceti, ale odchytl mě Bany na válečnou poradu," smála se svěřenkyně lyžařského kouče Tomáše Banka.

Podmínky v Pchjončchangu a okolí nejsou pro lyžování příznivé už několik dnů, přesouval se i mužský sjezd. „Jak je to nahoře otevřené, v neděli nás tam vítr brzdil. A dole už to bylo kryté stromy, kde to najednou chytlo strašný bomby. Teď před plánovaným závodem to bylo ještě horší," porovnávala Pauláthová.

Nový termín závodu je čtvrtek od 9.30 (1.30 SEČ). „Ale vzhledem k předpovědi se asi poohlédnu po nějakém halovém sportu," povzdechla si Ledecká, která má na lyžích v plánu vedle obřího slalomu i super-G, než se přesune na snowboard a svou parádní disciplínu paralelní obří slalom.