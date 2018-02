Někdo líbá vejce, Ester se dostala z horší nálady a je v bublině. Má to tak nastavené, říká Bank

„Obřák jsme trénovali hrozně málo a bez přípravy to nejde. Byl bych spokojený, kdyby se dostala po prvním kole do třicítky, ale zcela upřímně, nemyslím si, že je to reálné. Naopak v super-G věřím v první patnáctku. Při úterním tréninku byla Ester rychlá a pohybovala se mezi nejlepšími. Je v pohodě," ujišťoval Tomáš Bank na svahu v Čongsonu, když česká závodnice dokončila předposlední přípravu.

Někdo líbá vajíčko, jiný má plyšáky

S veřejností Ledecká komunikuje jen minimálně. Chce se soustředit na výkony. „Prostě to tak má nastavené, jde o její cestu. Někdo líbá vajíčko, jiný si dává do batohu plyšáky a Ester má jako rituál, že je před závody uzavřená ve své bublině," vysvětloval Tomáš Bank. „Když Ester dorazila do Pchjongčchangu, byla unavená, což se promítlo do horší nálady. Ale od třetího dne je úplně v pohodě. Uvolněná, veselá, aklimatizovaná," líčil trenér české lyžařky.

Nemá potřebu ani snahu měnit zažité zvyky svěřenkyně. „S Ondrou jsme v týmu fungovali jinak, ale nikde jsme nic nevyhráli. Pokud to Ester daným způsobem funguje, asi je na správné cestě," krčil rameny starší z bratrské dvojice, která se podílí na lyžařčině přípravě. Ondřej Bank má zkušenosti ze čtyř olympijských startů, pětkrát vybojoval při startech pod pěti kruhy umístění v elitní desítce. „Ale byl tak rozdílný, že jen velmi těžko může na Ester přenášet své způsoby. Snad jen s organizací závodního dne. A ve své podstatě zákaz používání slova olympiáda vychází od nás, protože my jsme v době Ondrovy aktivní kariéry volili právě takový postup," přiznal Tomáš Bank.

„Řešili jsme děsně olympiádu před cestou do Turína a dopadlo to špatně. Tudíž následně jsme hry brali jako další závod v kalendáři, což se osvědčilo. Doufám, že stejné pravidlo bude platit i v případě Ester," vypravoval Bank.

Nijak přitom netají, že během přípravy u videa jsou role bratrů jasně dané. „Ondra má lepší oko, takže mluví více. A mám pocit, že já jsem za zlého a on za hodného. Ondra je ten pozitivní, na mě připadla role šťourala, který má připomínat chyby," usmál se Tomáš Bank.