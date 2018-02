Skluzem k bronzu! Samková spadla dřív, než chtěla, přesto si trenéři zahoukali

Společně bojovaly na trati více než minutu a čtvrt, ale o majitelkách snowboardkrosových medailí rozhodovaly až poslední metry. Rozdíl mezi nadšenou bronzovou medailistkou Evou Samkovou a zklamanou americkou hvězdou Lindsey Jacobellisovou, která se ani na čtvrtý pokus nedočkala olympijského zlata, byl pouhé tři setiny. Co rozhodlo? I cílový manévr Samkové, který připomínal fotbalový skluz či kanoistické kopnutí lodi.

„Strkala jsem před sebe prkno, abych se tam víc narvala. Většinou to končí pádem, ale já spadla dřív, než jsem chtěla," přiznala Samková, která se vyvezla doleva daleko od soupeřek. „Evka přesně věděla, co má udělat, jen to udělala trošku brzo, takže zahnula a já se bál, že se tím možná připravila o medaili," připouštěl kouč Marek Jelínek.

Po průjezdu cílem tak nastaly chvíle napětí, než na velkoplošné obrazovce naskočila česká snowboardistka na třetím místě. „Měla jsem holky za zády, tak jsem vůbec nevěděla. Říkala jsem si, že radši počkám, až když se to tam ukázalo poněkolikáté, tušila jsem, že to asi vyšlo," přiznávala Samková.

Opatrný byl ostatně i její hlavní trenér, který sledoval závod u trati. „Viděli jsme v telce, že se tam Evčino jméno objevilo, ale nechtěl jsem se radovat brzo, protože to zklamání by pak bylo strašné. Až když to tam skočilo oficiálně, už jsme si zahoukali všichni," přiznával Jelínek.