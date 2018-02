LYŽOVÁNÍ ON-LINE: Ledecká znovu v akci! Naplní předpovědi trenéra?

Nejlepší česká lyžařka současnosti Ester Ledecká se v sobotu opět předvede na olympijských hrách, kde ji čeká super-G. V obřím slalomu brala v Koreji 23. místo, teď trenéři čekají, že se ještě polepší. Mluvili dokonce o patnáctém místu. "To je docela sebevědomý. Tak jo. Já se budu vždycky snažit vyhrát. A uvidíme, jak to dopadne," řekla Ledecká. Závod po hodinovém odkladu kvůli silným poryvům větru odstartoval ve 4:00 a v podrobné on line reportáži ho můžete sledovat na Sport.cz.