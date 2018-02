ZOH ON-LINE: Ledecká senzačním zlatem zkompletovala českou sbírku! Hokejisté zdolali Kanadu

Zcela nečekaně přibyla do české olympijské sbírky v Pchjongčchangu do té doby chybějící zlatá medaile! Postarala se o ni Ester Ledecká, která v superobřím slalomu lyžařek šokovala všechny specialistky a postarala se o historický olympijský triumf českého alpského lyžování. Čeští hokejisté po trápení s Koreou udolali dalšího podstatně silnějšího soupeře, výběr trenéra Josefa Jandače porazil kanadské obhájce zlatých medailí ze Soči 3:2 po samostatných nájezdech a přiblížili si přímý postup do čtvrtfinále. Celkem se dnes rozdá devět sad medailí a vše podstatné naleznete v naší podrobné on-line reportáži.