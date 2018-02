ZOH ON-LINE: Počasí zase zlobí, stihne Ledecká další test? Hokejisté vyzvou obhájce zlata

České hokejisty po trápení s Koreou čeká v sobotním programu olympijských her v Pchjongčchangu podstatně silnější soupeř. Od 4:10 SEČ vyzve výběr trenéra Josefa Jandače kanadské obhájce zlatých medailí ze Soči. Už od 2:00 středoevropského času čeká volný program krasobruslaře Michala Březinu a po odkladu kvůli silnému větru by měla absolvovat od 4:00 další test česká medailová naděje ve snowboardingu Ester Ledecká. Všestranná sportovkyně po 23. místě v obřím slalomu lyžařek vyrazí tentokrát na trať superobřího slalomu. Celkem bude během druhého víkendu her korunováno patnáct olympijských vítězů.