Snowboarding a lyžování? Propojme to víc, říká po triumfu Ledecké rakouská hvězda

"Měl jsem takovou radost, jako bych to zlato vyhrál sám," řekl čtyřnásobný mistr světa. "Lyžařské vítězství Ester mě strašně těší, protože je to i pro náš sport velká věc. O snowboardingu teď všichni mluví," dodal dvaatřicetiletý Karl, jenž má ve sbírce olympijské stříbro z Vancouveru a bronz ze Soči.

Z toho, že Ledecká patří ke světové extratřídě nejen na snowboardovém prkně, ale i na lyžích, není Rakušan úplně překvapený. "Léta jsem tvrdil, že lyžování a snowboarding jsou příbuzné druhy. A taky jsem už říkal, jak by bylo skvělé, kdybychom my snowboarďáci mohli jezdit s lyžařským Světovým pohárem a byli něco jako předkapela. Byla by to skvělá symbióza, jsme jako bratři a sestry, patříme dohromady," prohlásil.

Ledecká je navíc podle něho jasným důkazem, že je spojení snowboardingu a lyžování pro sportovce velkým přínosem. Sám se na lyžařské závody často chodí dívat, aby okoukal techniku a mohl nové nápady zapracovat do své jízdy. "Devadesát procent technických věcí je stejně relevantních pro snowboardisty i pro lyžaře," uvedl trojnásobný vítěz Světového poháru.

Sám proto na lyžích také trénuje, aby mohl posouvat své limity na snowboardu. Jako příklad uvádí zvládnutí a využití rychlosti v zatáčkách. "Tohle je vidět i u Ester," poznamenal.