Fenomenální! Královna her je z Česka. Ledecká má druhé zlato

Neuvěřitelný příběh Ester Ledecké má šťastný konec. Vítězstvím v paralelním obřím slalomu ve snowboardingu se zapsala do historie jako teprve třetí sportovec, který dokázal na zimních olympijských hrách získat zlato ve dvou odlišných sportovních odvětvích. Ve finálové jízdě zdolala česká královna Němku Selinu Joergovou.

Neskutečný a globální úspěch českého sportovce se rodil suverénně už od kvalifikace, průběh závodu byl tento.

Olympijská vítězka ze superobřího slalomu vstoupila do závodu z červené dráhy, která se během následujících jízd ukázala jako rychlejší a nasadila laťku hodně vysoko. Jejímu času 43.32 se žádná z konkurentek ani zdaleka nepřiblížila.

Druhou jízdu zvládla Češka velmi zkušeně, nejela na takové riziko a hlídala si postup. Byl z toho druhý čas v modré dráze a v celkovém součtu jednoznačné vítězství. Ledecká se tak před vyřazovací částí dostala do obrovské výhody. Až do případného finále si může vybírat dráhu a dle dosavadního průběhu paralelního obřího slalomu se zdá, že právě červená trať je výrazně rychlejší.

Los osmifinále si s Ledeckou hned na začátek zajímavě zahrál. Patrizia Kummerová obhajovala titul z této disciplíny ze Soči a i přes nepříliš povedenou kvalifikaci to nebyl vysněný los. Ledecká však jela bezchybně, na začátku sice Kummerová držela krok, ve spodní části trati však Ledecká výrazněji odskočila, a kromě dobrého výkonu se ukázala i výhoda červené dráhy.

Daniela Ulbingová, devatenáctiletý rakouský talent, to byla druhá překážka Ledecké ve vyřazovací části. Drobné chyby, včetně kontaktu ruky se sněhem, nakonec však znovu dobrá spodní část trati a postup do semifinále. Ester Ledecká už je jenom dvě vítězství od druhé zlaté medaile.

Semifinále, vysoká hra, ve které už se rozdělují medaile. Ledecká od začátku souboje s Němkou Hofmeisterovou ztrácela, spodní část, která české hvězdě tak moc sedí, však byla teprve před ní. Dvaadvacetiletá Češka jí znovu zvládla skvěle, naopak Němka začala ztrácet, riskovala a z přemíry snahy přišel pád. Dcera Janka Ledeckého si pak už jen v pohodě dojela pro zasloužený postup do finále.

Souboj ve finále o zápis do historie. Ledecká soupeřila se Selinou Joergovou, německá soupeřka se dlouho držela, nedělala chyby. Narozdíl od ní Češka v červené dráze sice byla rychlá, ale měla problémy. V horní pasáži předtím upadla dvakrát Ruska Zavarzinová a zaváhala i Ledecká, ustála to však lépe než Ruska a tak se mohla řítit pro olympijskou nesmrtelnost. Dolní část byla její po celou dobu a ve finále to jenom potvrdila. Díky Ester.