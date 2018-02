Další výzvy pro Ledeckou? Glóbus i lyžařské finále

Zbývají po nabitém programu v Pchjongčchangu obohaceném o mediální či sponzorské aktivity síly? „Kupodivu jich zbylo ještě docela dost," ujišťuje sportovní nezmar. „Nějaké budu muset ještě sebrat, ale hlavní je se teď přehodit na evropský čas, co nejrychleji se zotavit a začít znovu," naplánovala si.

K závodům se vrací už v sobotu, musela si vybrat, kam vyrazí. Sjezdařky závodí ve švýcarské Crans Montaně, snowboardistky v turecké Kayseri. Přednost dostane tentokrát prkno, vidina třetího velkého křišťálového glóbu za alpský snowboarding je lákavá. „Budu se snažit, abych na něj dosáhla," slibuje. Aktuálně má náskok na druhou Němku Ramonu Hofmeisterovou 810 bodů, od konce sezóny zbývají tři závody, v každém bere vítězka 1000 bodů.

Skaardal musel hledat v pravidlech

Na lyže se ale ještě rozhodně vrátí, od 14. března hostí finále Světového poháru švédské Aare a Ledecká si svými výsledky ve SP vybojovala účast ve sjezdu. „To jsem ani nečekala, vždyť jsem jela jen tři ze sedmi v této sezóně," připomíná.

Radostnou novinku, že se dostala mezi 25 vyvolených, ji před cestou do Koreje volal kouč Tomáš Bank. „To jsem běhala po bytě a jásala, že se ještě svezu ve sjezdu. Není jich tolik a ve svěťáku je vždycky krásně upravená trať," těší se.

Jenže to nebylo všechno, olympijské vítězství jí vyneslo start i v super-G, byť si ani bývalý sjezdař a nyní šéf ženského SP Atle Skaardal nebyl jistý. „Musel se podívat do pravidel, protože nikdy v historii se nestalo, že by se někdo nenominoval ze svěťáku, a pak vyhrál olympiádu. Ale nakonec si to můžu sjet," usmívá se Ledecká.