Mám těch rodin víc, proto jsem na stupních neměla vlajku, říká Ledecká

Když zaplněné náměstí skandovalo ´Ester, děkujem´, tak měla skutečně na krajíčku. „Pro mě je neuvěřitelné, že na mě tady v takové zimě čekalo tak dlouho tolik lidí. Myslela jsem si, že tu bude pár cizinců u orloje, řeknu jim ahoj a zase půjdu," divila se Ledecká s překvapeným výrazem, jenž měl blízko tomu z cíle po senzačním triumfu v lyžařském super-G. „Kameraman tam do mě hustil, že jsem vyhrála, ať se raduju, ale mě to přišlo neskutečné," vzpomínala na závod, kterým ohromila svět. O týden později přidala zlato na snowboardu a stala se první ženou, která dokázala na jedněch hrách zvítězit ve dvou různých sportech.

S vokálním kvartetem Bohemia Voice pak měly společně s rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou zazpívat hymnu. „Já si to ale dám raději jen potichu, tak pro sebe," líčila Ledecká a očima hledala maminku. „Zase se zdrogovala, aby při své obavě z létání vůbec zvládla cestu zpátky, ale je tady a při vědomí," pokračovala.

Srdečně děkovala příznivcům, s těmi hned pod pódiem se stihla i vyfotit, za odměnu od nich dostala čokoládu. „Musím vám říct, že jste děsně vtipný. Moc jsem se nasmála těm fórkům, které kolovaly po internetu," narážela Ledecká na poznámky, že měla na ZOH zaskočit třeba u hokejistů. Hned si také vybavila, že náměstí dokázaly po olympiádě zatím zaplnit právě jen hokejové hvězdy. „Teď přišli lidi i za mnou, to fakt koukám. Doufám ale, že jsem stejná jako předtím, jen mám dvě medaile na krku a mrzly tu kvůli mně mraky lidí."

Je přesvědčená, že si i přes zájem okolí dokáže střežit soukromí. „Zavřu se zase do té své bubliny," přemítala s tím, že vděčí za úspěch více zemím. „Nemůžu říct, že by Česko pro mě nic neudělalo, ale mám těch rodin více. Proto jsem ani na stupni neměla vlajku. Cítím to tak, že jsem hrdá na to, že tady mám tolik fanoušků. Ale během mé kariéry mi pomáhali Švýcaři, Italové, Američané i Rakušané a měla jsem trenéry z různých zemí. Takže cítím, že tak trochu patřím všem," dodala Ledecká, která bude doma jen dva dny, než se vydá na další šňůru závodů.