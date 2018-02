Premiéru absolvoval s dráty v ruce. Teď už nebude vydrnkaný, těší se na mrazivé počasí

„V Soči mi ruku zpevňovaly dráty. Byl jsem úplně nejmladší závodník v závodech severské kombinace a sbíral hlavně zkušenosti. Dařilo se mi tehdy ve skoku. Na velkém můstku jsem byl před během sedmý, ale končil dvaatřicátý. Byť jsem měl velký handicap v podobě zranění a ruka po čtyřech kilometrech na běžkách pekelně bolela, cítil jsem zklamání," vracel se Portyk v čase o čtyři roky dříve.

Do Pchjongčchangu míří povzbuzen solidním průběhem sezóny, i proto se nenechá svazovat významem akce. „Před Soči jsem byl z olympiády děsně vydrnkaný," vzpomínal Portyk, jak jím cloumala nervozita.

A ještě v průběhu minulé sezóny neměl při vidině olympijských bitev žádný důvod k optimismu. „Dva tři závody se nepovedly a už jsem se trápil. Byl jsem děsně dole. A na startu olympijského ročníku jsem byl zejména na můstku hodně nervózní, ale s přibývajícími výsledky přicházel klid. A osmé místo z rakouského Ramsau mi dodalo velkou porci sebevědomí. Vím, že mohu bojovat o přední pozice," přemítal Portyk. „Zatímco minulou sezónu jsem si protrpěl, teď jedu na pozitivní vlně. Snad z ní nespadnu," smál se Portyk.

Nové tetování

A protože sdruženáři bojují o body do světového poháru bez přestávky až do nadcházejícího víkendu, ani neměl čas řešit, jak moc velký tlak bude na jeho bedrech při bitvách pod pěti kruhy v Pchjongčchangu. „Jsme v jednom kole. Ale možná je to dobře. O nadcházejícím víkendu závodíme ještě v Japonsku, což je super z hlediska časového posunu. Když jsem tam byl naposledy, špatně jsem spal a s aklimatizací se pral. Navíc na závody nevyrazily všechny reprezentace, takže je to šance si ještě zvednout sebevědomí," plánoval Portyk.

Nevidí jako handicap, že závodní prostředí v Pchjongčchangu si na rozdíl od většiny soupeřů neotestoval při loňských závodech. „Hlavní je naladit se dobře při skocích, protože když člověk léta daleko, je úplně jedno, kolik má na daném můstku skoků. Pro mě je hlavní, aby byla zima. Když je sníh měkký a boří se, nemám to rád. Když bude mrznout, trať bude tvrdá, a tak budu psychicky nahoře," říkal Portyk.

Druhou olympijskou účast propojil i s vášní v podobě tetování. Levou ruku mu zdobí olympijské kruhy s českou vlajkou. „Někdo se odměňuje za dobrou práci třeba cestou do cukrárny, mně dělá radost tetování," vysvětloval Portyk. „Většinou mě motiv napadne při cestování. Každopádně inspirací je můj život, který z devadesáti procent tvoří sport. Doufám, že po Pchjongčchangu budu mít důvod zajít do studia znovu," doufal Portyk v parádní umístění.