Slavnostní zahájení: korejský pop i velké smíření

Pár jistot a řadu neznámých přinese páteční slavnostní olympijských her v Pchjongčchangu (od 12.00 SEČ). Spolehnout se lze na to, že bude poměrně chladno, naopak nástup domácí výpravy bude důsledkem výrazného oteplení ve vztazích na korejském poloostrově. Pod společnou vlajkou nastoupí obě dlouhodobě znesvářené země, Severní i Jižní Korea.

Zatím nebyly oznámeny detaily, tedy kdo a jakou vlastně vlajku při slavnostním zahájení ponese. Další jména vlajkonošů jsou známá, raritou bude kanadská výprava, jejíž vlajku ponese společně krasobruslařská sportovní dvojice Tessa Virtueová, Scott Moir. Výpravu pod označením Olympijští sportovci z Ruska přivede na plochu s olympijskou vlajkou jeden z dobrovolníků.

Čeští olympionici dali v hlasování důvěru Evě Samkové, čtyřiadvacetileté obhájkyni zlata ve snowboardkrosu. „Těším se, ale nijak jsem nástup netrénovala, ani nemám vlajku," usmívala se. „Zkusím si to těsně před akcí a zeptám se Martina Doktora," plánovala sbírat rady od šéfa české výpravy a vlajkonoše ze Sydney 2000.

S ní by se na plochu mělo vydat dalších zhruba čtyřicet sportovců z třiadevadesátičlenné výpravy. Někteří včetně hokejistů ještě do Pchjongčchangu nedorazili, další čekají o víkendu soutěže nebo nechtějí riskovat pobyt v zimě na otevřeném stadiónu, který bude sloužit jen ke slavnostním zahájením a zakončením olympijských a paralympijských her, pak bude rozebrán.

Předpověď se však zlepšila, teploty by ani večer neměly klesnout výrazně pod bod mrazu. Pořadatelé přesto radši připravili vyhřívané stany a jsou ochotni sportovce po nástupu odvézt zpět do olympijských vesnic. O co by v případě dřívějšího odjezdu ze zhruba dvouhodinového ceremoniálu přišli?

Organizátoři avizují ukázku z místních tradic i historie, ale také taneční rytmy korejského popu. Motto her zní „Passion. Connected" (Vášeň. Propojeno), motivem prolínajícím se celým zahájení bude mír, ostatně mezi 35 000 diváky v hledišti mají být i sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una či americký viceprezident Mike Pence.

Největší tajenkou zahájení tradičně bývá jméno posledního člena olympijské štafety, jenž zažehne oheň nad stadiónem. Nejžhavější kandidátkou je bývalá krasobruslařka Kim Ju-Na, olympijská vítězka z Vancouveru, která se v Koreji těší velké úctě.

Unikl zatím jen tvar pylonu, v němž se oheň rozhoří - má připomínat měsíc držený pěti prsty. Fotografové agentury Reuters totiž údajně omylem zveřejnili snímky z generální zkoušky, za což jim byla odebrána akreditace na ceremoniál.