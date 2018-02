Jeď jako samuraj, poradil otec. A syn předvedl téměř dokonalý výkon

Stříbrný japonský drak přes celá záda, kobra krčící se před dalším drakem na hrudníku a působivá hudba japonských bubnů Kodo! Český krasobruslař Michal Březina v krátkém programu na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu předvedl skvělý výkon, po němž mu asijští fanoušci aplaudovali vstoje. „Mám nesmírně rád japonskou kulturu, je inspirativní a celý program jsem už před sezónou směřoval s vědomím olympijských her v Koreji. Jsem rád, že právě zde jsem zajel nejlepší program sezóny,“ rozplýval se Březina, který získal 85,15 bodu a do volných jízd prošel z deváté pozice.

Téměř o pět bodů jste překonal nejlepší hodnocení sezóny v krátkém programu. Šlo o dokonalé načasování formy?

Já takhle trénoval od Nového roku a věděl, že když pojedu normálně, a ne jako blázen, bude to dobré. Po rozjížďce však nebylo úplně lehké se uklidnit, byla celá rozházená. Ale trenér si mě před začátkem programu zavolal, postavil mě do latě a řekl, ať neblázním.

Co bylo příčinou neklidu v průběhu rozjížďky?

Já byl celý rozházený, do odrazů chodil moc rychle, spěchal jsem. Chtěl jsem si jednotlivé prvky odskákat, abych měl ještě čas se projet a uvolnit. Trenér mě volal několikrát během rozjížďky a napomínal mě, ale až těsně před jízdou se mu povedlo mě uklidnit.

Skvěle jste zvládl i úvodní těžkou kombinaci, při níž jste skočil čtverného salchowa s dvojitým toeloopem. Ulevilo se vám hodně? Získal jste jistotu?

Hlavně klid. Následně jsem jel jednodušeji, jako když jsem byl mladší. Je senzační, že jsem zajel druhý nejlepší krátký program života právě na olympijských hrách. Ten první byl před lety na mistrovství světa v Nice, kde jsem měl ještě o tři body více.

Na ledě jste působil velice energicky, uvolněně, vyzařovala z vás radost.

Byl jsem nadšený, že konečně jedu před lidmi tak, jako trénuji každý den. To člověka uklidní, dodává radost. Všichni mohli vidět, co umím.

Šaty pro olympijskou sezónu máte s japonskou tématikou, stejně jako hudbu. Šlo o záměr s vědomím olympijských her v Asii?

Jedním z hlavních cílů bylo zaujmout obecenstvo, aby si lidé vžili do mé jízdy. Jsme v Asii, a tak mi přišlo japonské Kodo jako skvělá volba. Ale nerodilo se to vůbec lehce.

Měl jste tedy více možností a nevěděl, co zvolit?

Vůbec ne. Kodo a draci na šatech mě nenapadli hned, když oznámili, že budou olympijské hry v Koreji. Když jsem hledal hudbu na krátký program, nic se mi nelíbilo. Nemohl jsem najít nic, co by mi alespoň trošku pomohlo předvést můj um. A pak přišel táta s cd, kde bylo kodo a řekl: Tady máš a jeď! Pustil jsem to a hned měl jasno.

Máte blízko k asijské kultuře? Fascinuje vás?

Mám velice rád zejména Japonsko. Jsou tam milí lidé, mimořádně příjemní. Jde o inspirativní prostředí. Třeba samurajové, kteří bojují, dokud nezemřou. Přesně tak chci jet volnou jízdu. Jako samuraj.

Máte už tušení, pro jakou podobu volné jízdy se rozhodnete? Vsadíte na jistotu při minimálních odstupech, nebo zvolíte natrénovaný program s maximální obtížností?

Pojedu plnou jízdu z tréninku. Není nad čím se rozhodovat. Pokusím se o dva čtveráky. Ale tady není co ztratit. Dám do toho všechno.