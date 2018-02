Francouzčin kostým nevydržel. Ale jeli jsme skvěle, hlásil partner. Kanaďané dostali rekordní známku

Virtueová a Moir v krátkém tanci posunuli vlastní světový rekord na 83,67 bodu. "Je to něco, na co jsme opravdu hrdí. Tohle je cíl každého sportovce, aby sem přijel a odvedl to nejlepší, co může," řekl třicetiletý Moir. Ve volném tanci je ale ve hře více bodů. "Víme, že naše práce ještě není hotová. Je to dlouhý závod. Opravdu chceme získat tohle individuální zlato," doplnil krasobruslař, který s Virtueovou pomohl v Pchjongčchangu Kanadě k triumfu v soutěži družstev.

V slzách procházela mixzónou dvaadvacetiletá Papadakisová, které se po deseti sekundách krátkého programu rozepnula horní část kostýmu držícího za krkem. Jen tenká ramínka na zádech zabránila tomu, aby se šaty posunuly ještě výrazněji a odhalily její hrudník. "Bylo to těžké. Je to poprvé, co se mi něco podobného stalo. Snažila jsem se udržet koncentraci a dojet bez toho, aby se stalo ještě něco dalšího," řekla novinářům.

Pak nechala odpovídat svého třiadvacetiletého partnera Cizerona. "Když vezmeme v úvahu tu záležitost s kostýmem, tak to byla skvělá jízda. To je něco, na co se nemůžete v hlavě na začátku programu připravit. Nejsme extrémně zklamaní, ale mohli jsme bez toho problému zajet lépe," řekl.

Na rozdíl od loňského mistrovství světa, kde v krátkém tanci nabrali na Virtueovou a Moira ztrátu 5,54 bodu, však tentokrát zůstali ve hře o zlato. Mají manko 1,74 bodu. "Dva body je možné dotáhnout. Když zajedeme svoje maximum, máme šanci vyhrát," doplnil Francouz.

Podobný problém s kostýmem na ZOH potkal už v týmové soutěži Korejce.

Na první medaili ze světové akce útočí Madison Hubbellová a Zachary Donohue, kteří jsou průběžně třetí. Jejich maximem na MS je šesté místo z roku 2016 a poprvé se probojovali do amerického olympijského týmu. "Chvíli nám trvalo, než jsme se sem dostali, ale jsme silní a budeme bojovat. Jsme ve skvělé pozici pro zítřejší závod a těšíme se, že ze sebe ukážeme ještě víc," řekl sedmadvacetiletý Donohue.

Před volnými tanci mají Hubbellová a Donohue náskok pouhých dvou setin bodu před zkušenějšími krajany Maiou a Alexem Shibutaniovými, kteří mají na kontě tři medaile z MS. Také oni byli ze svého krátkého tance nadšení. "Tohle bylo olympijské představení, jaké jsme hledali. Po soutěži družstev nám narostlo sebevědomí. Chtěli jsme si to jen užít, a bylo to ještě lepší, než jak jsme bruslili minulý týden," řekla dívčí polovina sourozeneckého páru.