OLYMPIJSKÝ SOUHRN: Sáblíková bere stříbro, Samková má bronz. Slalom přinesl senzaci

Švýcar Dario Cologna vyhrál jako první běžec na lyžích v olympijské historii potřetí za sebou závod na 15 kilometrů. Stříbro získal Nor Simen Hegstad Krüger (vlevo), jenž vybojoval druhou medaili po triumfu v nedělním skiatlonu. Třetí byl překvapivě Denis Spicov z Ruska.

Sáblíková byla i přes zdravotní problémy v průběhu sezóny a velké zklamání z trojky, kde skončila pod stupni vítězů, velkou favoritkou. A svou roli dokázala naplnit. Rychlejší totiž byla jen Nizozemka Visserová. Sáblíková tak pro Česko vybojovala na olympiádě v Pchjongčchangu čtvrtý cenný kov. Sama má ve sbírce celkem šest olympijských medailí (tři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou).

Dvaadvacetiletá studentka farmacie Visserová je vycházející rychlobruslařskou hvězdou. Její první medailí bylo zlato na letošním mistrovství Evropy v ruské Kolomně. Na trojce, kde Nizozemky kompletně ovládly stupně vítězů, se ani nevešla do nabité nominace.

Na nejdelší trati si však všechno vynahradila. Časem 6:50,23 o více než dvě sekundy překonala rekord dráhy, který loni vytvořila Sáblíková při svém už devátém vítězství na mistrovství světa na této trati.

Třicetiletá Sáblíková, která na 5000 metrů triumfovala ve Vancouveru i v Soči, nastupovala stejně jako na trojce až v poslední dvojici. Věděla tak, jaký bude potřebovat čas. V polovině trati byla jen desetinu za Visserovou, ale pak za ní přece jen začala zaostávat.

Sil měla dost, poslední kolo měla ze všech nejrychlejší. V cíli ji od zlata dělilo 1,62 sekundy. Všechny další soupeřky však jasně porazila, včetně Rusky Natalji Voroninové, která se za ní ve dvojici vyvezla k překvapivému bronzu.

Drtivý závěr přinesl bronz

Samková vyhrála stejně jako před čtyřmi lety ve zlatém Soči kvalifikaci, porazila o 13 setin sekundy Italku Michelu Moioliovou a do bojů o medaile šla z prvního místa. Ve finále musela od začátku soupeřky dotahovat, v jednu chvíli jela dokonce poslední. Díky zrychlení v závěru se ale prodrala vpřed a cíl proťala jako třetí. Česká výprava tak slaví třetí medaili, druhou bronzovou.

Druhá česká reprezentantka Vendula Hopjáková nedokončila na ZOH ani jednu kvalifikační jízdu a po pádu v té druhé musela být ošetřována na trati. "Zhmoždila jsem si kotník a narazila koleno, ale nebude to nic hrozného. Na operaci to nevypadá," vyprávěla s úlevou v cílovém prostoru 21letá závodnice.

Na Shiffrinovou zbyla brambora

Senzace se zrodila ve slalomu žen. Američanka Mikaela Shiffrinová po čtvrtečním vítězství v obřím slalomu útočila na zlato i ve speciálu, který je její nejsilnější disciplínou. Třikrát za sebou se stala mistryní světa a měla šanci jako první v historii obhájit ve slalomu olympijské zlato. V této sezóně vyhrála pět ze sedmi slalomů...

Jenže papírové předpoklady neplatily. Američanka měla před startem závodu střevní potíže a v prvním kole zajela až čtvrtý čas. Ve druhé jízdě byla třetí nejrychlejší, to ale nestačilo a největší favoritka skončila bez medaile. První velké zlato slaví Švédka Frida Hansdotterová.

Březina předvedl nejlepší jízdu v sezóně

Mezi dvě kola ženského slalomu pořadatelé vložili super-G mužů, v němž jsou od roku 2002 na hrách neporazitelní Norové. Očekávaný souboj dvou posledních olympijských vítězů Kjetila Jansruda a Aksela Lunda Svindala ale rozsekl Rakušan Matthias Mayer, který kralování Seveřanů ukončil. Druhý skončil se ztrátou 13 setin sekund Švýcar Beat Feuz a bronz získal Jansrud.

Z kvarteta českých lyžařů si vedl nejlépe dvacetiletý Filip Forejtek, který obsadil 34. místo. Hned za ním skončil Ondřej Berndt. Veterán Jan Hudec závod nedokončil.

Krasobruslař Michal Březina předvedl na zimních olympijských hrách nejlepší krátký program sezóny včetně kombinace se čtverným salchowem. Získal za něj 85,15 bodu, což bylo o bezmála pět bodů více než při dosud nejlepším vystoupení na Kanadské brusli. Od osobního rekordu ho dělilo 2,5 bodu.

Cologna slaví zlatý hattrick

Švýcar Dario Cologna vyhrál jako první běžec na lyžích v olympijské historii potřetí za sebou závod na 15 kilometrů, druhého Simena Hegstada Krügera porazil o 18,3 sekundy. Bronz vybojoval díky skvělému závěru čtvrtý muž ze skiatlonu Denis Spicov. Martin Jakš obsadil v Pchjongčchangu volnou technikou šestnácté místo. Petr Knop obsadil 24. příčku, Aleš Razým uzavřel třetí desítku a 46. doběhl Michal Novák.

V hokeji slaví výhry favorité

V hokejovém turnaji reprezentanti Slovenska nenavázali na úvodní senzační výhru proti výběru Olympijských sportovců z Ruska a tentokrát s USA prohráli 1:2. Druhé překvapení si nepřipsali ani Slovinci, kteří podlehli OSR jasně 2:8.

Ve skupině C si připsali druhé vítězství hokejisté Švédska. Tentokrát zvítězili nad Německem těsně 1:0. Zatím na turnaji neinkasovali ani gól. Stoprocentně úspěšní jsou zatím ve skupině C rovněž Finové, kteří si severském derby poradili s Norskem 5:1. Dva góly vítězů dal Eeli Tolvanen.

Na velkém můstku budou závodit tři Češi

Tři čeští skokani se kvalifikovali do olympijského závodu na velkém můstku. O medaile budou bojovat Čestmír Kožíšek (132,5 metru), Roman Koudelka (116,5 metru) a Viktor Polášek (110,5 metru). Neuspěl z Čechů jen Lukáš Hlava (106,5 metru), do závodu nepostoupilo jen sedm skokanů. Nejlepší v kvalifikaci byl Nor Robert Johansson, jenž za skok dlouhý 135 metrů dostal od rozhodčích 131,9 bodu.

Kožíšek dolétl na 132,5 metru a získal hodnocení 104 bodů, což byl třiadvacátý nejlepší výsledek v kvalifikaci. Koudelka za svůj o šestnáct metrů kratší skok dostal 80,9 bodu, což jej zařadilo na 41. pozici. O čtyři příčky za ním figuruje po kvalifikaci Viktor Polášek, který si vyskákal 77,1 bodu.