Rychlobruslařky se obořily na spolubojovnici, přivolaly na sebe hněv fanoušků

Dočkaly se pekla. Korejským rychlobruslařkám Kim Po-um a Pak Či-u hrozí kvůli chování po vypadnutí ve čtvrtfinále stíhacího závodu družstev na olympiádě v Pchjongčchangu vyřazení z reprezentace. Obě totiž za viníka neúspěchu označily třetí členku týmu No Son-jong, což se nelíbilo fanouškům. Petici za vyloučení dvojice závodnic už podepsalo 500 tisíc lidí, přičemž k tomu, aby se jí začala zabývat vláda, stačí 200 tisíc.

Zprava Korejky Kim Po-um, Pak Či-u a No Son-jong.

No Son-jong totiž dojela v pondělní čtvrtfinálové jízdě zhruba čtyři sekundy za reprezentačními kolegyněmi, a protože konečný čas se počítá až po dojetí posledního člena týmu, zaostala Korea čtyři vteřiny za postupem. Vyřazení přímo v hale No Son-jong oplakala, protože chtěla případnou medaili věnovat bratrovi a bývalému mistru světa v shorttracku No Čin-kjuovi, který předloni podlehl ve 23 letech rakovině.

Naopak Kim Po-um a Pak Či-u si na výkon týmové kolegyně postěžovaly novinářům. "Stíhačku rozhoduje čas posledního bruslaře a tam se nám dneska nedařilo," uvedla Kim Po-um. "Ani jsem nevěděla, že No Son-jong je daleko za námi. Mohl za to hluk v hale," přidala Pak Či-u.

Za vyjádření se na ně snesl hněv fanoušků a nepomohla ani slzavá omluva Kim Po-um na emotivní tiskové konferenci. Tam také reprezentační trenér uvedl, že No Son-jong sama chtěla jet závěrečné kolo jet jako poslední. To však rychlobruslařka popřela s tím, že měla jet jako druhá.

"Trénovaly jsme každá jinde, takže jsme ani neměly šanci se potkat, natož spolu mluvit," prohlásila No Son-jong, která navíc kvůli administrativní chybě málem přišla o místo na domácí olympiádě. Korejský svaz, který v poslední době čelí obviněním z protěžování a týrání závodníků, se za pochybení omluvil.