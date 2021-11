RunCzech chce vrátit do Prahy velké závody včetně maratonu a půlmaratonu

Navzdory pokračující pandemii koronaviru chce společnost RunCzech vrátit do Prahy velké městské závody, které se naposledy v tradičním formátu za účasti tisíců rekreačních běžců konaly v roce 2019. Příští rok by se měl půlmaraton uskutečnit 2. dubna, maraton 8. května a Grand Prix 3. září. V tiskové zprávě to oznámili pořadatelé.