Česko - Bělorusko 60:66 Basketbalistky na úvod kvalifikace o ME prohrály

České basketbalistky vstoupily do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023 domácí porážkou 60:66 s Běloruskem. Reprezentantkám nestačilo 14 bodů kapitánky a nejlepší střelkyně Renáty Březinové. Hostující celek naopak táhla s 25 body Maryja Papovová, její spoluhráčka Anastasija Veramejenková nasbírala se 17 body a 12 doskoky double double.

Utkání skupiny I kvalifikace o postup na ME 2023 basketbalistek Česko - Bělorusko v Praze.

Svěřenkyně trenéra Štefana Svitka si zkomplikovaly ve skupině I snahu o účast na patnáctém mistrovství Evropy za sebou. Na finálový trunaj, který hostí Izrael a Slovinsko, postoupí jen vítězové deseti kvalifikačních skupin a čtyři nejlepší celky z druhých míst.

Češky vedla nová kapitánka Březinová. Převzala pomyslnou pásku po Romaně Hejdové, jež ukončila kariéru. Jednatřicetiletá pivotka na začátku uklidnila svůj tým pěti body a díky jejímu příspěvku se domácí hráčky dostaly brzy do vedení 9:6.

Bělorusky sice díky zlepšené střelbě otočily na 13:9 a trenér Svitek si vzal první oddechový čas, následně však Češky odstartovaly desetibodovou šňůru a dostaly se po dalších trefách Březinové zpět do šestibodového trháku. Zkušená hráčka měla v první čtvrtce na kontě již devět bodů.

Domácí reprezentantky držely náskok i ve druhé části, avšak za stavu 27:21 se jim přestalo střelecky dařit a Bělorusky srovnaly. V závěru čtvrtiny se ale díky trefě Julie Reisingerové, zisku Petry Záplatové a koši Veroniky Voráčkové vrátily znovu do vedení. To snížila v závěru poločasu trojkou Veramejenková, která byla tou dobou s devíti body nejlepší hráčkou Bělorusek.

Fanoušci v hale Královka se v poločasovém programu rozloučily nejen s Hejdovou, ale i Kateřinou Elhotovou a Lenkou Bartákovou, které také ukončily kariéru.

Bělorusky, čtvrté na posledním ME, měly výborný vstup do druhé půle, zlepšily se na doskocích a podařilo se jim brzy vývoj otočit. Vedle Veramejenkové se dařilo Papovové, jež měla v polovině třetí části již 16 bodů. Češky vrátila za stavu 42:49 do hry až další trojkou Březinová a také úspěšně zakončující Julie Pospíšilová. I proto domácí hráčky ztrácely před závěrečnou částí jen dva body.

Na začátku poslední čtvrtiny ale zkompletovala Veramejenková double double a Bělorusky utekly do vedení o 53:47. Češky se snažily v závěru o zdramatizování, nicméně je rychlými trefami odrazila opět Papovová a hostující tým vedl až o 12 bodů. Češky sice v závěru snížily, víc už nestihly.

Příští duel je čeká v neděli na hřišti Irska, které prohrálo v Nizozemsku 60:82.