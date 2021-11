New Orleans - LA Clippers 94:81 Satoranský, poprvé v základní sestavě, pomohl New Orleans k vítězství

Český basketbalista Tomáš Satoranský poprvé v této sezoně nastoupil v základní sestavě New Orleans a pomohl Pelikánům k výhře 94:81 nad Los Angeles Clippers. Pro New Orleans to byla teprve třetí výhra v sezoně. Satoranský za 25 minut stihl zaznamenat čtyři body, pět doskoků a dvě asistence.

Lídři soutěže Golden State Warriors vyhráli 105:102 v Detroitu i bez své hvězdy Stephena Curryho, také Brooklyn vyhrál 115:113 nad Orlandem bez absentující hvězdy Kevina Duranta a dostal se do vedení ve Východní konferenci.

Od letního příchodu do New Orleans byl Satoranský jen na lavičce a v úvodu sezony dokonce několikrát nezasáhl do hry. Postupně si ale získával důvěru trenéra Willieho Greena, a když dnes nemohl zasáhnout do hry Devonte Graham, ukázal kouč právě na českého rozehrávače. Satoranský šanci využil, dobře bránil a pomáhal vyniknout spoluhráčům.

Clippers se v první půli ujali vedení až o 18 bodů, ale Pelikáni se na začátku druhé půle nadechli k obratu, ke kterému pomáhal i Satoranský. Ten střídal už za vedení 63:61. Na poslední tři minuty pak šel Satoranský pomoci uhájit dvouciferné vedení a Clippers už neskórovali.

"Dnes jsme ukázali, že dospíváme a zlepšujeme se. Byl to pro nás opravdu důležitý zápas a jsem na kluky pyšný. Zároveň ale tato výhra nic neznamená, pokud na to nenavážeme a nebudeme se nadále zlepšovat," řekl Josh Hart, který přispěl k výhře 19 body. Nejlepším střelcem Pelikánů byl Jonas Valančiunas s 26 body a 13 doskoky.

Kvůli menším zdravotním potížím odpočívali dva nejlepší střelci soutěže Stephen Curry z Golden State a Kevin Durant z Brooklynu. Jejich týmy si však bez nich poradily i když až v koncovkách zápasů.

Golden State vedli nad Detroitem po většinu zápasu až o 16 bodů, ale Pistons v závěru snižovali až na tři body a minuli i dvě závěrečné střely na vyrovnání. Warriors totiž v posledních třech minutách dali jediný bod. Na výhru jim to však stačilo. Hlavní podíl na ní měl s 32 body Jordan Poole. Andrew Wiggins přidal 27 bodů.

Brooklyn se na výhru bez Duranta nadřel ještě více, jelikož v první půli prohrával s Orlandem už o 19 bodů. Na začátku druhé půle ale skóre rychle otočil a udržoval si mírné vedení, které Nets v koncovce udrželi díky zkušenostem LaMarcuse Aldridge a Jamese Hardena, který nasbíral 36 bodů, 10 doskoků a 8 asistencí. Aldridge dal 11 ze svých 15 bodů v posledních osmi minutách.