Basketbalisté Olomoucka překvapilii favorita a mají druhou výhru

Opava před týdnem vyzrála na Nymburk, kterému připravila první ligovou porážku po 43 zápasech. Proti Olomoucku však nedokázala na tento úspěch navázat a utrpěla třetí prohru v soutěži.

Hanáci, kteří ve středu podlehli Nymburku o 33 bodů, otočili utkání s Opavou v druhém poločase. Třetí čtvrtinu ovládli 20:10 a v napínavém závěru cennou výhru udrželi. Hosty zradila střelba z dálky, v níž měli úspěšnost jen 15 procent. Nejlepším střelcem zápasu byl s 16 body Nikolič, čerstvá posila domácího mužstva.

"Olomoucko je nový tým pod novým trenérem. Udělali tlustou čáru za sérií porážek. Bylo vidět, že jsou hladoví, do zápasu vlétli s velkou energií. My jsme se nemohli trefit. Naši střelci končí zápas s nulou. Kromě bojovnosti, kterou klukům nemůžu upřít, jsme neměli co nabídnout," uvedl opavský kouč Petr Czudek. "Pokud se chceme posouvat, musíme zápasy na palubovce posledního týmu vyhrávat, i když máme za sebou zápas v evropském poháru," konstatoval.

"Bylo to z naší strany otřesné. Netrefili jsme nic z venku, nepomohli si v obraně. Byl to den blbec. Vše se setkalo v negativním slova smyslu. Byla to trápená od začátku do konce. Nebyli jsme zřejmě úplně koncentrovaní, dohnalo nás cestování v pohárové soutěži, na což se ale nevymlouváme," řekl opavský hráč Luděk Jurečka, jehož tým ve středu prohrál vyrovnaný zápas s Benfikou v Lisabonu.

"Nebyl to žádný hezký basketbal. Kdybychom ale hráli na krásu, byla by z toho porážka o třicet bodů. Skvěle zahrál kapitán Lukáš Feštr, tým parádně vedl a odvedl opravdu skvělou práci," uvedl srbský trenér Miljan Čurovič, který začátkem týdne nahradil odvolaného Poláka Roberta Skibniewského.

K Opavě se přiblížilo třetí Brno, které zdolalo Kolín 94:84 a připsalo si šesté vítězství v řadě. Středočechům nepomohl ani výkon kapitána Číže, který zaznamenal 22 bodů, 12 asistencí a sedm doskoků. "Trvalo tři čtvrtiny, než jsme zapnuli v obraně. Byli jsme pozornější a nutili jsme je do těžkých situací. To nám vyhrálo zápas. Jsme rádi za prodloužení série a doufáme, že bude pokračovat i po reprezentační pauze," řekl brněnský asistent Luboš Bartoň. K výhře domácích přispěl 24 body Madden.

Hradec Králové se dočkal návratu několika hráčů z karantény a zvítězil 102:85 nad Jindřichovým Hradcem, který se musí obejít bez nejlepšího ligového střelce Dorna. "Jsem hrozně rád, že jsme to utkání zvládli, protože Jindřichův Hradec má nové dva hráče a dneska hráli velmi dobře. Určitě to není ten Jindřichův Hradec, na který jsme narazili v úvodu soutěže. Bylo to velmi úporné utkání a v podstatě rozhodla poslední čtvrtina," řekl domácí kouč Lubomír Peterka.

Jedna z nových posil Jindřichova Hradce Victor byl s 18 body nejlepším střelcem utkání, k tomu přidal osm doskoků. Královští sokoli vyhráli podruhé z posledních sedmi zápasů.