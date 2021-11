Basketbalisté Ústí přestříleli rivala z hlavního města

Slunetu táhlo za cennou výhrou trio Američanů - Autrey dal 25 bodů, Johnson připojil k 23 bodům 13 doskoků a Svejcar zaznamenal 19 bodů. V dresu USK se prosadil 26 body Kyzlink, o dva body méně dal Mangas.

"Myslím, že jsme předvedli nejlepší výkon sezony, protože USK je skvělý tým a letos je to asi největší překvapení ligy. Ale dnes můžu říci, že jsme je přehráli," řekl ústecký kouč Jan Šotnar. "Pochvalu zaslouží všichni hráči, protože s USK se hraje hrozně těžko. Je to hodně běhavý tým, ale my jsme to vydrželi a předvedli jsme basketbalovost," dodal.

"Ústí hraje v poslední době velmi dobře. Vedli téměř 37 minut, takže vyhráli téměř způsobem start-cíl. Dnes to prostě chtěli více a evidentně byli více koncentrovaní více než my," uvedl trenér USK Joshua Randall King.