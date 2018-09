Češi zabojovali. Chorvatské kopce jim ale nesedly

Město Sveti Martin na Muri na severu Chorvatska se o víkendu stalo svědkem mistrovství světa na 100 km pod taktovkou Mezinárodní asociace ultraběžců IAU. Vyšší vlhkost i teploty nebyly ani zdaleka to, co nejvíce překvapilo i početný český reprezentační tým.

Do kopce? No to snad ne!

Stokilometrová trasa byla rozložena téměř kompletně na okruhy o délce sedm a půl kilometru. Překážkou větší než horizontální kilometry byly ale vertikální metry. Těch na závodníky čekalo přes 800 a zdaleka ne každý byl na ně připraven. Start v sedm hodin ráno doprovázely teploty kolem 20 °C, už kolem oběda se ale účastníci museli vypořádat s hodnotami kolem 30 stupňů.

Český tým tvořily čtyři tváře mužské a pět hezčích, ženských tváří. Po většinu doby je zdobily úsměvy a smích. Poprvé nás úsměv přešel, když jsme po příjezdu uviděli občerstvovací stanici v kopci. To se nám nezdálo. Podruhé nás úsměv přešel, když jsme si den před závodem proběhli celou trať. Chvíli jsme nevěděli, zda to není vtip, jestli je to vůbec možné. Bylo to možné.

Mnozí ultramaratonci se běžně připravují v kopcích, ale aby byla příprava na MS na 100 km co nejlepší, jezdili trénovat na rovinu. Kdo věděl předem, jak to bude vypadat v Chorvatsku, udělal to obráceně. Zvláště argentinská výprava byla situací velmi zaskočena. Po sedmé hodině běhu jsme nepotkávali jen běžce, ale už i chodce. Kopce mnozí nahoru chodili, dolů občas také. Nápor nebyl jen na nohy, ale i na záda a samozřejmě na hlavu. Nejen od zmíněného slunce, které nám vytetovalo dresy na tělo, ale také od negativních myšlenek.

ŽENY 21. Tereza Zuzánková (08:11:56) 27. Kateřina Kašparová (8:21:13) 91. Lenka Horáková (10:31:06) 92. Tereza Gecová (10:44:24) celkem: 109 žen MUŽI 46. Ondřej Velička (07:36:47) 49. Štěpán Boháček (07:43:30) 66. Jan Ďuk (08:08:10) 87. Marek Jirásek (8:47:53) celkem: 143 mužů

Česká reprezentační běžkyně Radka Churaňová měla závod perfektně rozběhnutý, ale na 100 000 metrech se může přihodit opravdu cokoli. Bohužel se dostavily křeče, které Radce od 80. kilometru nedovolily pokračovat.

Před sluncem a teplem nejrychleji utíkal Hideaki Jamauči s časem 6:28:05. Už samotný čas napovídá, že podmínky nebyly snadné. Držitel letošního diskutovaného světového rekordu na 6:09:14 Nao Kazami si užíval slunce o něco déle a doběhl na 6. místě s časem 6:42:30. Mistryni světa na 100 km závod sedl o něco více. Nikolina Šustić zaběhla náročnou trať za 7:20:34, zřejmě znala velmi dobře domácí podmínky. Určitou výhodou byla i pomoc Itala, který závodnici do poloviny pomáhal.