Češi se v Athénách stali součástí bájí o nepřemožitelných hrdinech

Kateřinu "Barbie" Kašparovou odchytávám hned po příletu z Řecka, kde o víkendu překvapila asi úplně všechny včetně sebe druhým místem na absolutně brutálním ultravytrvaleckém závodě Spartathlon. Ten se běhá ze Sparty do Athén podle 246 kilometrů dlouhé cesty bájného Feidippida, který měl zvěstovat vítězství nad Peršany a pak zemřít vyčerpáním. V kategorii mužů doběhl druhý také Čech, Radek Brunner. Kateřina sedí ve své sladěné sportovní výbavě v moderní kavárně a už z dálky se směje. Rozhodně nevypadá na to, že zrovna absolvovala něco takového, navíc za netypicky příšerného počasí.

Letošní česká výprava na Spartathlon čítala patnáct lidí, ty jsi byla jediná žena. Jak se vlastně člověk na závod dostane a jak se stane, že je tam osamocenou ženou uprostřed bandy ultraběžců?

Člověk musí v první řadě splnit určitá kritéria. Kvalifikační limit B znamená, že jdeš do losovačky. Splnění limitu A pak znamená automatickou možnost startu. Já jsem na áčko musela splnit stovku, myslím, pod osm hodin dvacet minut. To se mi loni podařilo. Vyřazovací checkpointy jsou pak na závodě pro všechny stejné, muže i ženy. Pokud po zaplnění startovních míst „áčkaři" ještě něco zbývá, losuje se. Navíc jsou limity 25 účastníků na každý stát. Japonsko, Německo, Řecko mají možnost obsadit míst více. Cesta na Spartathlon trvá minimálně přes rok. Jeden rok se zabíhá limit, druhý rok se jede.

A co že jsi byla samotná žena?

Jednak není úplně jednoduché zaběhnout poměrně přísné limity, jednak asi nenajdeš v republice mnoho žen, které Spartathlon vidí jako sen, ale spíše jako závod, kde se budou za plného provozu "trápit" v Řecku.

VÝSLEDKY SPARTATHLON 2018 MUŽI Ishikawa Yoshihiko (Japonsko) 22:55:13 Brunner Radek (Česká republika) 23:37:25 Oliveira Joao (Portugalsko) 24:34:30 ŽENY Maraz Zsuzsanna (Maďarsko) 27:05:28 Kašparová Kateřina (Česká republika) 27:47:16 Honkonen Teija (Finsko) 28:36:08

V Řecku reprezentujete Českou republiku. Máte od nějakého sportovního svazu nebo státu nějakou podporu, řekněme hlavně asi tu finanční?

Ne, nemáme. Všechno si platíme sami – letenku, startovné, které zahrnuje i ubytování... Celkově v tom každý necháme s výbavou zhruba třicet tisíc. Navíc člověk musí počítat i s tím, že se mu na místě nějaké věci z vybavení ztratí. Startovné stojí 600 €.

Dostávají alespoň první tři, prvních pět nějaké peněžní prémie od pořadatelů? Nějaké prize money?

Ne, nic. Máme "jen" trofeje. (Kateřina ukazuje malou železnou plastiku, stylizovaný stříbrný vavřínový věnec a medaili.) Ale máme ještě něco, máme radost, kterou jsme spolu sdíleli, a to je nejvíc. Tohle si za nic nekoupíš.

Trasa rozhodně není jen jedna dlouhá rovina!

archiv K. Kašparové

Jsi známá tím, že i na závody přicházíš hezky barevně sladěná, namalovaná, nehty nalakované, stylové náušnice... Jak to bylo na Spartathlonu?

Úplně stejně, samozřejmě! Byla jsem namalovaná a to mi vydrželo až do cíle. Organizátorky se mě v cíli ve zdravotnickém stanu ptaly, kdy jsem se malovala. Řekla jsem "yesterday". Ptaly se, co používám, že mi to i přes déšť vydrželo. Nic speciálního. Nechtěly mi to věřit! Mně to prostě drží, protože to ke mně patří. (smích) A nehty? Tenhle nehet (ukazuje jinak namalované prsteníčky) má na sobě barvu číslo 287. Vybrala jsem si ji podle svého startovního čísla, jsem pověrčivá. Ta barva je pěkně hnusná, musela jsem si na ně nechat přidělat ještě pár kamínků, ale jinak to zabralo! (smích) Zbytek nehtů je v barvě číslo tři. To jsem si zase říkala, že bych mohla být třetí, kdyby to jako hodně dobře dopadlo. (smích)

Zima byla taková, že Kateřina část závodu běžela s dekou.

archiv K. Kašparové

Jak si nakonec vysvětluješ svůj fenomenální úspěch?

Já umím v životě tři věci: výborně počítat, být sladěná a běhat. Jo a smát se, tak čtyři. Jsou to moje dary od Boha. To je jediné možné vysvětlení. Ještě jsem byla díky zkušenostem našich kluků výborně připravená na trať. A hlavně, šla jsem si za svým snem.

Jak se běželo za absolutně netradičních podmínek, kdy jste měli zimu, déšť, vítr, kroupy...?

V době, kdy jsme běželi závod, byly zavřené školy. Kvůli bezpečnosti za špatného počasí. (Řecko zasáhl medikán Zorba – pozn. red.) Vyzkoušeli jsme si po trati i brodění. Všichni jsme se museli smát, jak jsme doma trénovali v horku, byli často v sauně a v Řecku taková šílenost. Byla jsem mokrá úplně na kost, do bot mi teklo seshora, zespoda. Když přišel seběh kopce, měla jsem co dělat, aby mě to neodfouklo zpátky na kopec a ještě dál. Čelovku jsem vůbec nesundávala, ta mi držela silou vůle kšiltovku.

Kolik jste měli na trati občerstvovaček?

Checkpointů je na trati celkem 75. Poslední je v cíli. Všude máš možnost se napít, něco malého sníst. Někde je rýže, brambory. Hlavně si sem můžeš nechat poslat předem takzvaný „drop bag" s věcmi na převlečení nebo vlastními zásobami ionťáku a podobně.

S Maďarkou měli sladěný dokonce i krok.

archiv K. Kašparové

V jakém vybavení jsi vlastně běžela? To naše čtenářky bude určitě zajímat!

Tak nejdůležitější jsou boty, to byly Mizuno Wave Rider 22. Opět nové, naběháno měly tak 20 kilometrů. A určitě tam musíš napsat i barvu – krásná mentolově modrá! A normálně z nich nemám jediný puchýř. Je teda pravda, že si myslím, že mám chodidla otlačená od lodiček a ty pak vydrží všechno. (smích) Podprda byla taky od Mizuna, model Alpha. Běžela jsem totálně mokrá a ani tenhle kousek výbavy mě neodřel. Moje babička říkala, že musím být za všech okolností hezky oblečená, takže pod běžecké šortky nosím normální bezešvé kalhotky. Ale ještě důležitější byly malé náušnice s kamínkem. Pro náušnice a to, že chci dobře vypadat, mi pak v týmu říkali „Barbie". (smích) Na závěrečné vyhlášení jsem šla samozřejmě v jehlách, ale nízkých. Vědět, že budu druhá, vezmu si vyšší. Podle mě má ženská být ženskou a jsem ráda, že jsem ukázala, že běhat upravená prostě jde.

Několik desítek kilometrů jste běželi společně s nakonec vítěznou Zsuzsannou Marazovou. Neměla jsi někdy chuť jít do trháku a pokusit se o první místo?

My se máme rády, běžely jsme spolu už v Rumunsku. Šedesát kilometrů jsme teď běžely vedle sebe a mně bylo jasné, že to ta ženská vyhraje. I jsem jí to říkala. A ona na to, že teda dobře, ale že mě chce na stupních vítězů k sobě. A že prý, kdybych se jí udržela až do cíle, že chce společný doběh, nechce soupeřit. Jsme prostě tak nějak propojené. Celou dobu jsme spolu řešily lodičky, nehty, co kdo dělá... Vítězství jsem téhle krásné Maďarce opravdu z celého srdce přála.

2:0 pro blondýny!

archiv K. Kašparové