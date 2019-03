Dočkáme se dalšího světového rekordu v ženském maratonu?

Ženský maraton je takový zajímavý úkaz. A určitě nejen z historického pohledu. Ještě poměrně nedávno si totiž přední myslitelé doby představovali, že ženy pokoušející se uběhnout maraton stihnou velice nepěkné, ba přímo ošklivé věci, smrt jako mírnější variantu následků nevyjímaje. Když se zahledíte do tabulek top 20 v mužském maratonu, je situace krásně přehledná: Keňan, Etiopan, Keňan, Etiopan, a úplně na špici výjimka - dva Keňané vedle sebe. Borci z Afrického rohu si mezi sebe zkrátka nikoho nepustí. To situace u žen je úplně jiná...

Zatímco muži se o nejvyšší místo na výsluní utkávají a perou co chvíli, ženský rekord odolává už 16. rokem. Ani zastoupení zemí není u maratonkyň tak krásně uspořádané jako u mužů. První Britka, pak je v top 20 samozřejmě enormní zastoupení Keni a Etiopie, občas do toho promluví ještě Japonsko nebo Spojené státy. Zatímco pět nejlepších mužských časů pochází z Berlína, ženy kralují na londýnské, případně dubajské trati.

Světový rekord Britky Pauly Radcliffové 2:15:25 byl dosažen za pomoci mužských vodičů. Pokud bychom brali v potaz čistě ženské maratony, tzv. „women only", byla by šampionkou Keňanka Mary Keitanyová s časem 2:17:01. Radcliffová už před časem prohlásila, že nevěří, že by její rekord dokázal ještě dlouho odolávat, výkony světových běžkyň jdou razantně kupředu. Koho se prý ale spíše neobává, je právě Keňanka Keitanyová. Čerstvě 37letá Mary je prý na světový rekord už stará. To je určitě zajímavý názor, zvláště když přihlédneme k faktu, že mužská jednička Eliud Kipchoge, oficiálně 35letý, je podle některých zdrojů ve skutečnosti až o deset let starší.

Ve světě ženského běhu se ale určitě hýbou ledy a světová špička zaznamenala už loni citelná zlepšení, když jedenáct atletek zvládlo zaběhnout maratonskou distanci pod 2:20 a šest z nich dokonce pod 2:19.

Poslední ročník maratonu v Dubaji dokázala vyhrát Keňanka Ruth Chepngetichová a svým famózním časem 2:17:08 se zařadila na třetí místo světových tabulek. Druhá v cíli, Etiopanka Worknesh Degefová si časem 2:17:41 zajistila místo ve světových tabulkách hned za ní. Ještě docela nedávno panovalo přitom v ženském běhu přesvědčení, že překonání hranice 2 hodin 18 minut nebude nejspíš nikdy možné. Jedna výjimka se už našla, brzy nejspíše budou následovat další. Podle odhadů odborníků by se už dnes našly vhodné běžkyně. Budou potřebovat dobrý tréninkový plán, železnou disciplínu a moře sebedůvěry, ale dokáží to. Na druhou stranu panují mezi zasvěcenými obavy, že kariéra těchto žen bude kvůli velmi vysokým tréninkovým nárokům a závodnímu zatížení velmi krátká.