Zima přichází, trail runner se raduje. Nebo ne?

První a nejdůležitější věc trailrunningové zimy jste možná ještě úplně nedocenili, ovšem jen pohleďte! Jako mávnutím berly Mrazilky se veškeré cesty, silnice, ba i chodníky změnily v traily! Není to úžasné? Všude leží sněhová břečka, případně silná sněhová pokrývka, často se pod ní skrývá led nebo nějaká další ještě méně předpokládatelná překážka. Kde nazout trailové boty a vyrazit? Všude, kde jste v létě trénovali na silniční běhy, se dnes válí traily! Využijte je do poslední kapky, v jiné části roku budete draze platit za to, abyste se do takových podmínek dostali.

Se všudypřítomnými traily souvisí také výběr vhodné obuvi. Na silniční boty zapomeňte, i na silnice nyní vyrážejte v kvalitní krosové obuvi. Pokud můžete „přezout na zimní" a máte speciální zimní obuv s neklouzavou podrážkou, tím lépe. Nejvíce vyhráno má samozřejmě ten, kdo vlastní obuv s alespoň malými hřeby. Jednu specialitku s orientací na orientační běžce jsme pro vás testovali. Kdo je manuálně zručný a zároveň netrpí nedokrvováním konečků prstů, sáhne po nesmecích, takzvaných spikes (z angl. „hřeby"), jakýchsi zmenšených horolezeckých mačkách.

Pokud si chcete zimy opravdu užít, zkuste více plánovat, respektive více sledovat počasí a jeho předpovědi. Jedině tak máte šanci vyrazit z domova se vším, co potřebujete (rukavice, šátek, kukla, speciální ochrana obličeje...). Podrobné lokální předpovědi počasí vám rovněž pomohou najít optimální časové „okno", v němž bude nejlepší vyběhnout.

Vybíháte-li už do opravdu zimních podmínek, máte na nohou nejspíše i teplé (tlustší) ponožky. A tady se může naskytnout drobný problém. Boty, které jinak sloužily velmi dobře, se rázem mohou stát pro vaši nohu příliš těsné. Chodidlo se v takové obuvi nedokrvuje a prochladnutí nastupuje mnohem rychleji. Na zimu je dobré mít připravenou volnější obuv, u níž jste už při koupi počítali se zimním použitím.

Co se v zimě bude také mírně měnit, je i běžecká technika. V první řadě je třeba přesunout nahánění osobních rekordů na nejrůznějších tratích na příznivější roční období a smířit se s tím, že tato část roku bude nejpomalejší. Nemusí být ale nutně nejkratší. S nepřátelsky laděným podkladem pod chodidly asi možná i podvědomě trochu zkrátíme krok. Udržet stabilitu tak bude nepoměrně snadnější. S kratším krokem může vzrůst kadence, rychlost střídání nohou. Vyšší kadence nám zároveň pomůže udržet se ve vhodných provozních teplotách. Dobře uděláte také tehdy, budete-li ještě více dbát na dopad chodidel pod těžiště těla. Příliš vpřed vystřelovaná chodidla, nebo dokonce záklony při sbíhání kopců budou mít neblahý vliv na vaši rovnováhu.

O několikavrstevném oblékání už byly popsány stohy stran. Není třeba znovu rozpitvávat, že uděláte lépe, když na sobě budete mít více tenkých vrstev než jednu tlustou. Čím méně povrchu svého těla vystavíte v zimě na pospas živlům, tím uděláte lépe. Jak poznat správně zvolenou tloušťku běžeckého vybavení? Pokud vydržíte stát venku po dobu pěti minut a nezačne vám být zima, máte na sobě oděvů příliš mnoho.

Nejdůležitější rada na závěr: V zimě je klíčová vaše flexibilita ‒ buďte připraveni pružně reagovat na změny počasí, mějte připraveny adaptabilní tréninkové plány. Ne vždy nám v zimě příroda nebo naše limity umožní realizovat všechno, na co jsme se chystali od stolu v teple domova.