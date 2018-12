Nový úsvit minimalistické obuvi? Lékaři objevili její další přínosy

Nošení minimalistických bot je stejně efektivní jako cvičení na chodidla, pokud jde o korigování nežádoucích vlivů běžné běžecké obuvi, tvrdí nová vědecké studie. Jak zveřejnil nejnovější magazín Medicine & Science in Sports & Exercise, boty s jakoukoli podporou mohou oslabovat nohy běžců. Podle studie lze tyto negativní účinky eliminovat chozením doma naboso nebo v minimalistických botách, působí to prý stejně jako cvičení na posilování svalů v chodidlech.

Chodidlo spoluutváří 26 kostí a 13 svalů. Toto složité seskupení jim umožňuje reagovat na nejrůznější podněty, pohybovat naším tělem vpřed a zároveň udržovat rovnováhu, absorbovat nárazy a adaptovat se na nejrůznější druhy povrchů. Pokud ale ochabnou svaly příčné a podélné klenby, začne běžec přetěžovat ostatní součástky složitého konstrukčního celku a přicházejí nepříjemné záležitosti v podobě plantární fascitidy nebo únavových zlomenin kůstek.

Studie sledovala necelou šedesátku dospělých běžců s věkovým rozpětím šestnácti let a na základě náhodného výběru je rozdělila do tří skupin. První skupina nadále běhala podle dřívějších zvyklostí, čas mimo běh trávila v minimalistických botách a každý týden zvyšovala počet kroků nachozených v minimuskách. Druhá skupina vykonávala předepsaná cvičení na posílení svalstva chodidel. Třetí skupina byla skupinou kontrolní, běhala dle svých dřívějších zvyklostí, aniž by dostala nějaké instrukce, co má dělat v časech mimo běh.

Velikost a síla svalů byla měřena před začátkem pokusu, dále po čtyřech týdnech probíhajícího výzkumu a na jeho konci, po osmi týdnech. K signifikantnímu zvětšení a posílení svalů chodidel došlo v obou prvních skupinách, v některých případech bylo pozorovatelné už po čtyřech týdnech. Kontrolní skupina nezaznamenala žádné změny.

Minimalistické boty zaznamenaly takovou efektivitu z důvodů, že jejich nošení vyžaduje muskulární aktivaci na podporu chodidla, protože tu zkrátka takové boty nenabízejí. Studie také zaznamenala, že minimalistické boty používané při běhání měly za následek posílení svalstva klenby, na druhou stranu ale přinášely také zvýšení rizika únavových zlomenin. Vědci připouštějí, že je potřeba ještě hlubšího výzkumu a rozboru, jak je to s prevencí zranění při nošení minimusek mimo trénink, nicméně se domnívají, že lidé s problematickými chodidly mohou nošením minimalistické obuvi dosáhnout dokonce lepších výsledků, než když jim lékaři budou předepisovat speciální cvičení. Zní to logicky už jen z toho důvodu, že pacienti budou mnohem pravděpodobněji více schopni a ochotni pouze nazout jinou botu než denně poctivě vykonávat předepsané cviky.