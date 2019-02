Chcete žít déle? Vyměňte půlhodinu sezení za jakýkoli pohyb!

Lékaři ve světě už pro to mají i odborný termín „sitting desease", nemoc ze sezení. Již dřívější výzkumy ukázaly, že lidé, kteří sedí zpravidla hodinu a více, aniž by se zvedli ze svých židlí, mají vyšší pravděpodobnost předčasného úmrtí než lidé, kteří sice celkem nasedí na židlích, křeslech apod. stejný čas, ale častěji z nich vstávají a hýbají se během dne častěji. Naopak lidé, kteří v kuse poseděli jen půl hodiny nebo méně, vykazovali nejnižší riziko předčasné smrti.

Studie zveřejněná v The American Journal of Epidemiology zahrnovala pozorování fyzické aktivity celkem 8000 dospělých ve věku 45 let a výše. Výzkumníci pak nadále sledovali míru úmrtnosti celé skupiny až do roku 2017 a následně vyhodnocovali data, jak sezení, respektive fyzická aktivita souvisí s rizikem předčasného úmrtí.

Zjistili, že už jen půlhodinka sezení, kterou vyměníme za jakoukoli, dokonce i velmi nepatrnou, aktivitu, se významně odráží v poklesu rizika předčasné smrti. Drobná aktivita, jakou je například jen pouhá chůze, zredukovala riziko o 17 %, zvýšení intenzity prováděné aktivity přinášelo více než dvojnásobný efekt, zredukovalo riziko o celých 35 %. „Náš výzkum reprezentuje poselství pro širokou veřejnost, že fyzická aktivita jakékoli intenzity přináší zdravotní benefity," shodují se vědci.

Vše do sebe logicky zapadá. Člověk disponuje více než 600 svaly, které jsou vysloveně zrozeny k pohybu. Každý sval, který nepracuje, tělo velice rychle redukuje, svalová hmota atrofuje a začíná se roztáčet negativní spirála: V čím horší kondici svaly jsou, tím hůře se nám hýbe a tím méně chuti do pohybu máme... a kromě jiného začíná prudce narůstat riziko poruch metabolismu jako diabetes, obezita, choroby srdce. Stačí se hýbat jen trochu každý den, aby se vám vaše tělo odměnilo lepší kondicí a delším, zdravějším životem.