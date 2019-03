Zakroutil si krkem a vydělal velké peníze

Americký šedesátník se pustil na stará kolena do nových výzev. Jedna z nich byla uběhnout maraton celý pozpátku a při tom vydělat desetitisíce dolarů. Jak tohle mohlo dopadnout? Nechte se inspirovat! Nikdy nevíte, co budete vyvádět vy, až bude šedesát let vám. A co doopravdy pomůže na vaše bolesti krční páteře.