Spaním za hubenější a zdravější tělo? Realita! říká nová studie

Výzkumníci z londýnské King's College provedli poměrně jednoduchou studii: Jednadvacet dobrovolníků, kteří v průměru spali méně než sedm hodin denně, jednoduše instruovali pro zlepšení spánkových zvyklostí: nejíst před spaním ani nepít kávu, chodit do postele stále ve stejný čas, večery se snažit prožívat uvolněně a nenáročně. Jejich spánek se ‒ zcela očekávaně ‒ zlepšil, dobrovolníci prodloužili délku svého spánku o hodinu a půl. I to samo o sobě by se dalo považovat za úspěch. Vědce ale pozitivně překvapilo ještě něco docela jiného.

Ukázalo se totiž, že delší doba strávená v posteli se nečekaně odráží také na další úrovni ‒ ve zdravějších stravovacích návycích. Spánek prodloužený o 90 minut vede u lidí k tomu, že automaticky sahají po zdravějším jídle. Jejich tělo méně bažilo po jídlech a nápojích nabitých cukrem často na úrovni fast foodu, ale spíše se automaticky soustředilo na příjem kvalitnější potravy.

V průměru lidé s prodlouženým spánkem přijímali o 10 gramů cukru (rafinovaného, do potravin doplňovaného; nejsou započítávány přirozené sacharidy obsažené v ovoci, zelenině, mléce, obilovinách...) méně než v době, kdy měli spánku nedostatek. Když se nad problematikou zamyslíte hlouběji, dojdete k závěru, že ‒ ačkoli se to na první pohled zdá jako protismyslné ‒ strávíte-li více času v posteli, vaše tělesná hmotnost se může redukovat.

Jedna drobná pozitivní změna ve vašem životním stylu tak může roztočit celý kolotoč dalších pozitivních konsekvencí včetně zdravějšího způsobu stravování. Lidské tělo, když si řádně odpočinulo, více touží po syrovém ovoci a zelenině. Takže se určitě nebojte si trochu přispat. Pomůžete si tak k lepším stravovacím návykům, a ještě můžete doslova a do písmene bezpracně zhubnout!