Smějte se a žasněte: Největší bomby letošního roku

Americká profesionální kráska a nekompromisní bojovnice za práva zneužívaných žen Maude Gormanová byla usvědčena z mnoha podvodů. Často si stoupala na stupně vítězů nejrůznějších ultramaratonů. Jak se ukázalo, vítězila jenom proto, že si trať vždy řádně zkrátila. A její boj za práva žen? Prý byla ve svých 13 letech sexuálně zneužitá a ještě jako náctiletá překonala rakovinu. Opět podvod. Takovými báchorkami se jen snažila zvýšit svou popularitu. Ženám opravdu zneužívaným to jistě hodně pomohlo.

V Americe se podařilo zatknout jednoho z „mad pooperů", „šílených kadidel", kteří se neváhali vyprazdňovat na nejnemožnějších veřejných místech a nechutně tak terorizovat své široké okolí. Úspěšně vyřešený případ veřejného (vý)kaliče pochází z New Jersey, kde z nechutných praktik usvědčili školníka ze střední školy. Ten s železnou pravidelností v nočních hodinách nakladl na atletickou dráhu překážky, o něž opravdu nestál ani ten nejotrlejší steeplař.

Německý amatérský triatlet Claus-Henning Schulke si ve svých 52 letech vydobyl internetovou nehynoucí slávu. Obdivuhodný výkon předvedl na berlínském maratonu, kde sloužil jako dobrovolník a „vodonoš" Eliuda Kipchogeho. Na svém kole dbal, aby byl u občerstvovací stanice vždy dříve než vedoucí závodník a mohl mu podat jeho nápoj. Keňský běžec si doběhl pro zlato i pro nový světový rekord a za svůj úspěch děkoval jak svým vodičům, tak i obětavému dobrovolníkovi.

Jiný německý triatlet Jaroslav Bobrowski doplatil na svou důvěřivost. V tréninku kolem 20 hodin nejí, pak se skutečně napere takovým způsobem, dokud není absolutně plný. Jeho oblíbeným místem doplňování energie byla restaurace (jak jinak než) Running Sushi. Za 15,90 eur si tam užíval akce „all you can eat", tedy neomezené konzumace za fixní sazbu. A právě to se mu stalo osudným. Když došlo na placení, majitel restaurace vyjádřil své pohoršení nad tím, že mu sportovec snědl tolik jídla, kolik obvykle vystačí pro pět jiných zákazníků a dále mu sdělil, že už v jeho podniku není vítaný! Prodavač syrových ryb v patlanici z rozvařené rýže by si měl ještě před otevřením restaurace vygooglit, co znamená „all you can eat", co myslíte?

Mexico City Marathon se určitě stal závodem s celosvětově nejvyšším počtem podvádějících účastníků. Za letošní ročník muselo být diskvalifikováno kolem 13 000 závodníků a závodnic především za zkracování trasy. Ještě loni vidělo zápis DNF ze stejného důvodu kolem 6000 maratonců. Už toto číslo úspěšně aspirovalo na světový rekord. Organizátoři se tenkrát chytali za své tlusté mexické nosy a slibovali nápravu. Ať už přijali jakákoli opatření, zdá se, že touhu podvádět ve svých spoluobčanech naopak ještě úspěšně podnítili.

Její královská Výsost vévodkyně ze Sussexu, manželka britského prince Harryho, vévody ze Sussexu, humanitární pracovnice a bývalá americká herečka nemohla běžet letošní londýnský maraton. Důvod neuhádnete. Prostě jí to její nová královská rodina zatrhla. Prostě nepoběžíš, a hotovo, doma zůstaneš! Za monarchii a vévodu pána!