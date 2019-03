Nohy mu utrhla bomba. On teď dává čtyři závody za víkend

Při aktivní službě v Afghánistánu přišel o obě nohy. Stefan LeRoy před sedmi lety odnášel do transportního vrtulníku zraněného vojáka, když nevědomky aktivoval výbušný nástražný systém. Jeho přítel ve zbrani byl na místě mrtev, LeRoyovi utrhla exploze obě dolní končetiny. Po letech se dokázal plně vrátit k tomu, co jej nejvíc bavilo.

Už dříve přišel voják na to, že běh dokáže uvolňovat a rozpouštět jeho stres a obavy, kterých se zraněním přišlo ještě více než dost. I proto se chtěl stůj co stůj k běhání co nejdříve vrátit. Nyní zvládl v rámci jediného víkendu zdolat jak pětikilometrový, tak desetikilometrový závod, půlmaraton i maraton.

Před LeRoyem byla ale nejdříve dlouhá cesta. Musel se naučit znovu chodit a jeho dalším životním milníkem byl návrat k běhu. Cesta k němu byla dlážděna mnoha nutnými operacemi a komplikacemi při hojení po dlouhé dva roky. V roce 2014 absolvoval finální operaci a byl schopen normálně chodit. V létě následujícího roku dostal běžecké protézy a už v lednu znovu uběhl svých pět kilometrů.

O devět měsíců později se objevil na trati půlmaratonu a úspěšně jej dokončil. O další půlrok později uběhl svůj první maraton. Již celkem třikrát běžel maraton v Bostonu a nyní přijal i výzvu ve formě Dopey Challenge na Maratonu světa Walta Disneyho (Walt Disney World Marathon), kde je potřeba absolvovat během víkendu 5, 10, 21 a 42 kilometrů.

LeRoy běžně trénuje třikrát až čtyřikrát týdně a jeho běhy jsou většinou mezi 5-13 kilometry. Kratší distance jsou pro jeho těžce zkoušené končetiny šetrnější, takže je může běhat častěji, zatímco dlouhé běhy mu způsobují drobná zranění od protéz, z nichž se následně musí dostávat. Běh doplňuje kompenzačními cviky, běháním, handbikingem nebo kolem.

„Běhání mi vrátilo hodně z původní svobody, kterou jsem měl před zraněním. Běh mi pomáhá zbavovat se stresu a frustrací, jež doprovázejí postižení. Je to nejlepší uvolňovač," svěřil se voják ve výslužbě magazínu Runner's World.