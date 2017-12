To je šílenost! Přes 10 000 aktivních dní za sebou

Přes deset tisíc dnů jdoucích jeden za druhým Derrick Spafford z Ontaria nezapomněl na svou vášeň a běhal, minimálně jednu míli denně, spíše ale mnohem více. Postavil se tak po bok Britovi Ronu Hillovi, který i přes mnohou nepřízeň osudu dokázal držet jeden aktivní den za druhým po neuvěřitelných více než 52 let. Kanaďan jich má zatím za sebou „jen“ 28 let.

Den co den, co den, co den... 28 let běhá Kanaďan každý den.

