Vyhrával vysedáváním na záchodech. Teď ale utřel

Američan Kelly Agnew byl donedávna uznávaným a vítěznými vavříny ověnčeným ultramaratóncem. Všechno se ale jako mávnutím kouzelného proutku změnilo v okamžiku, kdy na letošním závodě Across the Years vyšlo najevo, že podvádí. A při kontrole výsledků dalších závodů se ukázalo, že to rozhodně neudělal prvně. Vítěz byl potupně zbaven všech titulů a vykoledoval si taky doživotní distanc. Nezbude mu tak zřejmě nic jiného, než se se svou ostudou někam zavřít. Třeba na záchod.

Pamatujete si ještě na povinné běhání na čas na základní škole? Pokud byla třeba dvanáctiminutovka na několik kol, dost dětí se vždycky někam schovalo třeba do křoví a v klidu si počkalo, až se ti ostatní blázni proženou okolo v posledním kole, aby mohly vyskočit ze svého úkrytu a připojit se k nim, jako by se snad ani nechumelilo. Dělávali jste to také tak? Tak Kellymu Agnewovi to vydrželo doteď.

Za svůj úkryt si zvolil mobilní toaletu poblíž kobercového snímače čipů. Pár koleček odběhl a po dalším proběhnutí kolem snímače se ukryl na záchodku, kde vyčkával, až bude ta správná chvilka zase se objevit v dosahu snímače. Takto to praktikoval několikrát za závod. Tělo si odpočinulo, pookřálo, tabulková rychlost se zvyšovala nebo byla na rozdíl od ostatních závodníků konstantní – a to se to pak vyhrávalo! Jako na běžícím páse. Teď ale Agnew utřel. Očití svědci jeho podvodů na věc upozornili pořadatele.

Organizátoři dobře vědí, že čtecí zařízení čipů nemusí vždy pracovat na sto procent, takže občasné výpadky Agnewova čipu v polovině kola (na trati byl naštěstí ještě jeden snímač v polovině, kterým podvodník samozřejmě nemohl proběhnout) připisovali technické chybě. Když ale prověřili výsledky minulých ročníků, zjistili úplně stejně podezřelá data. Ultramaratónec takto podváděl mnoho let, a to i na jiných závodech.

Naštěstí má i nekomerční svět ultrarunningu svého hlídacího psa Marathon Investigation s možnostmi nejpodrobnějších analýz všech údajů zaznamenaných čipy, které mají běžci připevněné na kotnících nebo integrované do startovních čísel. A občas bdí pozorné oko provozovatelů tohoto webu i přímo na závodech. A právě to se Agnewovi stalo osudným. Analýza všech dat pak promluvila jasnou řečí: Závodník podváděl mnoho let. Jen na tomto závodě od roku 2013. Jeho výsledky byly anulovány a pořadatelé už jej na své akce nikdy nepustí.

Agnew dokázal podvádět a pošpinit tak i jeden z nejprestižnějších závodů – stomílovku Leadville 100. A najednou si i ostatní běžci začali vzpomínat, že ho vlastně viděli „v nestandardních situacích" i na dalších akcích: White Rim Trail Race, Lemming Loop... Všude mu procházely drobné výpadky načítání čipů v záznamech. Agnew byl až do roku 2013 obyčejným účastníkem ultramaratónských klání, dokud se mu nepovedl úspěšný průlom. Znenadání začal vítězit, sbírat traťové rekordy. Sám podvodník se k žádnému případu doposud nevyjádřil. V běhu jsou další diskvalifikace a odebírání medailí, rušení rekordů. Jeden rekord už vyčůránkovi ale nikdy nikdo nevezme: Ze všech účastníků proseděl nejvíc času na záchodě.