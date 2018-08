Zátopek překvapil. Na Emilově trati vyhrál záhadný bratr

Ani nevím, co mě to napadlo, že jsem se na stará kolena rozhodl podívat se mezi rychlíky na desetikilometrovou trať. Heslo každého správného vytrvalce přeci zní, že kvůli deseti kilometrům se nevyplatí vylézat z postele, ne?! Když jsem ale zaregistroval, že existuje nějaká Zátopkova 10 ‒ a hlavně, že se běží tam, kde náš nedostižný vzor, idol a šampión sám trénovával, bylo rozhodnuto. Pojedu do Staré Boleslavi! A následovalo překvapení, úžas i údiv.