TEST: Čelovka Fenix HM51R Ruby ‒ české stopy v historii světové produkce

Tato příjemná čelovka se prodává v tradiční černé barvě tvrzeného těla z leteckého hliníku. Stejně tak by ale mohla nést barvu české trikolory. Tahle stopa v produkční řadě výrobce nejrůznějších speciálů do drsného prostředí vymáhání práva je totiž vyloženě česká. Jak se to mohlo stát? Máme být na co hrdí?