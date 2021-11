Další trilogie? Ještě jsem s tím podvodníkem neskončil, hlásí Američan

„Je to podvodník a zbabělec. Nemám k tomu chlapovi žádný respekt. Podváděl v několika zápasech. Dnes mi napřiklad držel rukavice. V prvním kole jsem šel po takedownu a dostal jsem během toho dvakrát do zátylku. Dan Miragliotta je jedním ze tří nejlepších rozhodčích na světě a řekl jsem mu, ať nedovolí, aby mě udeřil do zátylku. On to ale udělal. Klidně se podívejte na záznam," neskrýval frustraci Covington.

A moment between Kamaru Usman and Colby Covington after their fight. #UFC268 pic.twitter.com/VzZz8MiXjM — ESPN (@espn) November 7, 2021

„Někoho, jako je on, prostě nemůžu uznávat a respektovat. Však se na něj podívejte. Ty stopy po vpichování na břiše. Není to čistý bojovník. To já jsem čistý bojovník, nikdy mě neuvidíte, abych podváděl," pokračoval třiatřicetiletý Američan.

Covington tak Usmanovi podlehl podruhé v řadě, brousí si však zuby na završení trilogie.

„Myslím, že máme nedokončené záležitosti. Ještě se spolu uvidíme, ještě jsem s ním neskončil. Budu bojovat s kýmkoliv, abych se k němu vrátil," dodal.

Po zápase se ke slovu dostal také obhájce pásu veltrové váhy Usman. Pro Nigerijce se navíc jednalo o dvacátou výhru mezi profesionály.

"Už bylo dost trashtalku a bylo mezi náma hodně zlé krve. Nějaká tam pořád bude, ale je třeba říct, že je Colby kus neuvěřitelného tvrďáka. Věděl jsem, že nebude snadné ho zničit a že se jen tak nevzdá. Jde vidět, že se od našeho posledního zápasu hodně zlepšil. Je na tom technicky i silově lépe. Dře, takže jsem mu musel prokázat respekt," reagoval Nigerijec.