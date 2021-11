Děsivé KO! Neporažený Američan sestřelil soupeře naskočeným kolenem

Americká organizace Bellator má za sebou další turnaj (271), který znovu nabídl několik působivých ukončení. O jedno takové se postaral neporažený talent Roman Faraldo, kterému se po necelé minutě povedlo naskočeným kolenem trefit Roberta Turnquesta přesně do brady. Druhý jmenovaný šel po tomto děsivém knokautu bezvládně k zemi. Video ze zápasu se bleskově stalo virálním.

První malér pro poraženého Turnquesta přitom přišel již při vážení. Američan totiž nedokázal splnit limit veltrové váhy (77 kg), který převážil o více než tři kila. Faraldo i navzdory nesplnění váhového limitu soupeře zápas vzal a v kleci protivníka potrestal.

„Jsem připravený. Je jedno, jestli vážíš víc nebo kolik máš vážit, jdu si za ukončením. Takže jsem si řekl, že do toho půjdu," nechal se slyšet Faraldo v pozápasovém rozhovoru.

O deset let starší soupeř toho totiž nestačil moc předvést a po děsivém naskočeném kolenu si připsal třetí porážku v řadě. Turnquest se přitom do velkých problémů dostal již při dobře mířené levačce, která s ním pořádně zavrávorala. Jeho soupeř to dokonale využil a při následném náběhu využil naskočené koleno, které dopadlo přesně tam, kam mělo. Turnquest šel pochopitelně k zemi a duel skončil již po 73 vteřinách.

Je tu ještě jedna zajímavost. Faraldo naskočené koleno zopakoval přesně po roce. V prvním případě, tedy 12. listopadu 2020, dokázal stejnou technikou ukončit také Pata Caseyho.