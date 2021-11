Pražská válka nabídla nemilosrdnou řežbu! Jak si v kleci vedl kontroverzní kulturista?

Pražské kongresové centrum se zahalilo do bojových barev. Organizace I Am Fighter (IAC) divákům přinesla další dílek ze své skládačky. Konala se totiž přehlídka MMA zápasů, která znovu nabídla parádní válku. Nesmírně cenné vítězství si připsala veteránka domácí scény Petra Částková. Rychlý knokaut pro změnu divákům doručil František Bočán, který udeřil již po půl minutě. Překvapivě však padl Lü-Kai, jenž i tak má nakročeno do Contender Series. Chuť prvního vítězství pro změnu okusil kulturista Filip Grznár, který soupeře ukončil ve druhém kole.