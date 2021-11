Co se to děje? Zápasník kousl soupeře. Ten ho po zápase napadl

Mělo se přitom jednat o klasický zápas, avšak ten přinesl velkou kontroverzi. Po poklidném prvním kole došlo k nečekanému incidentu ve druhém kole. Leonardo Pascoal se totiž pokoušel o páku na ruku, při které měl soupeře několikrát kousnout. Stopy po kousnutí poté Mauro Diogo ukázal sudímu, který duel přerušil a vše se projednalo s ostatními rozhodčími.

Pascal byl diskvalifikován a automaticky se tak z výhry radoval jeho soupeř. Paradoxně to byl právě Diogo, který v pozápasovém vyhlášení neudržel nervy a několikrát tvrdě trefil rivala do obličeje. To ale nebylo vše. Oba kohouty vzápětí museli krotit sudí, pořadatelská služba a také trenéři. Situaci se nakonec povedlo ukočírovat a nic vážnějšího se již neodehrálo.

Se pudrio todo ayer en Angola Fight Club jajaja pic.twitter.com/M9BGysAkBG — Barrele la pierna (@Barrelelapierna) November 7, 2021

Diogo tak zaznamenal čtvrtou výhru mezi amatéry, naopak diskvalifikovaný Pascoal chuť vítězství zatím neokusil.