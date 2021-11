Tomu neuvěříte! MMA zápasník pokousal spolubydlícího na intimních místech

Není to zrovna obvyklý případ. MMA zápasník Donovan Salvato strávil zhruba půl dne ve vězení poté, co svého spolubydlícího napadl a kousl do varlat. Policie zdokumentovala zhruba šesticentimetrovou tržnou ránu na intimní oblasti napadeného. Salvato byl po incidentu zadržen za domácí násilí, navíc čelí obvinění z domácího napadení a ublížení na zdraví.

Běžel 11. listopad letošního roku a Američan Donovan Salvato napadl svého spolubydlícího Abela Sosu. Mnozí by si řekli, že se jednalo o klasické pošťuchování, jenomže tím to neskončilo. Prvně jmenovaný měl nejprve několikrát spolubydlícího udeřit do obličeje sevřenou pěstí, poté ho kousl do intimní oblasti, konkrétněji do varlat.

Policie při následném vyšetřování zdokumentovala zhruba šesticentimetrovou tržnou ránu v intimní oblasti napadeného Sosy. Místní úřady navíc odhalily několik modřin, rozbitý ret a otok hlavy. Když ale dorazili strážci zákona na místo činu, MMA zápasník Salvato utekl.

Pět dní po tomto incidentu putoval devětadvacetiletý Salvato do vězení v Nashvillu, kde strávil zhruba dvanáct hodin. Salvato aktuálně čelí obvinění z domácího napadení a ublížení na zdraví.

I přes nepříjemný okamžik, který si Sosa prožil, tak se k celé situaci vyjádřil poněkud nečekaně.

„Potřebuji napsat knihu nebo něco o některých z mých příběhů, které se mi přihodily. Kdo může říct, že mu během bitky pokousal varlata MMA zápasník? Ještě počkám...Nashville umí být natolik divoký, že jsem se zde setkal s větším nebezpečím, než jinde."

Salvato má za sebou čtyři amatérské MMA zápasy, během kterých se mu povedlo hned třikrát zvítězit. Naposledy zápasil zhruba před rokem, kdy si připsal první porážku.