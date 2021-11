Tomu neuvěříte! MMA zápasník pokousal spolubydlícího na intimních místech

Běžel 11. listopad letošního roku a Američan Donovan Salvato napadl svého spolubydlícího Abela Sosu. Mnozí by si řekli, že se jednalo o klasické pošťuchování, jenomže tím to neskončilo. Prvně jmenovaný měl nejprve několikrát spolubydlícího udeřit do obličeje sevřenou pěstí, poté ho kousl do intimní oblasti, konkrétněji do varlat.