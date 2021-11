Poprvé ve své historii se OKTAGON podíval do Pardubic, kde se konal turnaj Oktagon Prime 4, který znovu přinesl atraktivní podívanou. Boj o titul bantamové váhy lépe zvládl dánský žralok Jonas Magard, který suverénně přejel Filipa Macka. Do akce se dostala také Lucie Pudilová, která i napodruhé dokázala zdolat Polku Martu Waliczekovou. Velice cennou výhru si připsal Zdeněk Polívka, kterého nedokázal napodobit navrátilec Jaroslav Pokorný. Výkon večera si pro změnu vysloužil Jakub Bahník.

Zlatým hřebem celého večera byl titulový zápas v bantamové váze mezi Filipem Mackem a Jonasem Magardem. Prvně jmenovaný nastoupil do své druhé obhajoby během dvou let, ani tentokrát však neodešel s opaskem.

Opatrnější první kolo zřejmě lépe vyšlo Dánovi, který v jednom případě dokonce posadil soupeře na zem. Druhé kolo se neslo v hodně podobném duchu. Magard měl i nadále více z boje, dařilo se mu pracovat se vzdálenosti, a hlavně byl přesnější. Pro Macka se tak zápas nevyvíjel dobře a za každou cenu potřeboval něco předvést. To se ovšem nedařilo ani ve čtvrtém kole a stále marně hledal recept na soupeře, kterému se povedlo odrazit i několik takedownů. Magard si zkušeně pohlídal koncovku pátého kola a došel si pro pás šampiona bantamové váhy.

Trápení Filipa Macka. Ani druhou titulovou šanci nezvládl. Dán Magard byl jasně lepší

Oktagon TV

Pikantní odvetu nabídl souboj mezi Lucií Pudilovou a Martou Waliczekovou. V kleci dominovala Češka, která byla ve všech ohledech lepší. Fungoval jí postoj a také zem, což byla cestička k vítězství v prvních dvou kolech. Waliczeková tak potřebovala zabrat, o což se sice pokoušela, ale k žádnému výraznějšímu ohrožení se nedostala. Pudilová totiž zápas kontrolovala, dokázala i nadále působit aktivně a v samotném závěru zápasu sahala po submisi. Páka na ruku však přišla hodně pozdě a Polka jí dokázala ubránit.

Do akce se tak dostali sudí, kteří se však na vítězce jednomyslně neshodli. Přesto dva z nich viděli výhru české zápasnice, která podruhé za sebou dokázala Waliczekovou porazit. Tentokrát nemůže být o vítězce pochyb.

Mnohem rychlejší spád měl zápas mezi Jakubem Bahníkem a Ashleighem Grimshawem. Po necelé půl minutě dokázal český zápasník soupeře trefit dobrou kombinací a Grimshaw šel u pletiva k zemi, kde čelil tvrdému kopu přímo na hlavu a ze zápasu odešel s krvavým šrámem. Bahník si navíc vysloužil výkon večera.

Změna gymu a tréninky v Irsku se vyplatily. Lucie Pudilová a její vítězný návrat

Sport.cz, Oktagon TV

Festival hezkých momentů byl k vidění také ve střední váze. Tu reprezentoval Zdeněk Polívka, který okusil tvrdost Roberta Bryczeka. Soustředěnost a pečlivé výkony byly znát hned od úvodu.

I proto jsme sledovali vyrovnaný souboj, který se přeléval z jedné strany na druhou. Od druhého kola šlápl na pilu polský tvrďák, kterému se dařilo přesně trefovat. Jeho soupeř se přesto do vážnějších problémů nedostal. Napínavá bitva pokračovala také v posledním kole, ve kterém oba borci stále působili fyzicky velice dobře a diváky hezké okamžiky dostaly do varu.

Ani do poslední vteřiny nebylo jasno o vítězi. Tím se nakonec jednomyslným výrokem sudích stal Zdeněk Polívka. To se ovšem nelíbilo polskému rohu, který to v pozápasovém rozhovoru dal náležitě najevo.

Jubox Pokorný svůj návratový zápas s Janičićem prohrál, přesto se cítil jako vítěz

Sport.cz, Oktagon TV

S pořádným aplausem vstupoval do klece Jaroslav Jubox Pokorný, který si kroky k oktagonu připomněl po dlouhých třech letech. V souboji se utkal s o dvanáct let mladším Milošem Janičićem.

První kolo vyšlo lépe domácímu borcovi. V něm se mu povedlo hned třikrát soupeře hodit na zem, kde však žádné výraznější nebezpečí nehrozilo. Druhé kolo bylo pro změnu vyrovnanější a hrozit začal také Černohorec, který se v jednom okamžiku pokoušel i o škrcení. Pokorný však odešel fyzicky, což se podepsalo na třetím kole. V něm Janičić znovu tlačil na pilu, soupeři prolil krev, a nakonec se mu na zemi povedlo nasadit páku na nohu. Pokorný sedmnáct vteřin před koncem třetího kola odklepal.

Zápas s Pirátem se domluvil za pár hodin, prozradil Patrik Kincl. Pak chce odvetu s Terminátorem

Sport.cz

Do akce se dostala také polotěžká váha. Jednalo se o souboj mezi Rafaelem Xavierem a Danielem Toledou. Po úvodním tlaku prvně jmenovaného se šlo poprvé na zem, kde ovšem Španěl prokázal dobrou obranu a závěrečné vteřinky prvního kola nabídly parádní štípanou, která se musela líbit. Přestřelka pokračovala také ve druhém kole. Xavier při jedné z výměn napřáhl k parádní pravé přední a jeho soupeř šel k zemi, kde se Brazilci povedlo dílo dokonat. Pro Xaviera se jednalo o třetí výhru v řadě.

Povedený výkon si na své konto připsal Matouš Kohout. V česko-slovenské bitvě proti Františku Fodorovi si finální řežbu přenesl do úvodu druhého kola. V něm se Fodor dostal pod obrovský tlak, během kterého inkasoval nespočet tvrdých úderů u pletiva. Na to se nevydržel dívat hlavní sudí, který musel skočit mezi oba borce a bylo tak po zápase.